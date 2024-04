Fußball | Regionalliga Torjäger Sezer bleibt bis 2025 beim FC Carl Zeiss Jena Stand: 22.04.2024 18:33 Uhr

Winterneuzugang Cemal Sezer ist beim FC Carl Zeiss Jena eingeschlagen. Nun hat sich der Vertrag des Torjägers beim Fußball-Regionalligisten automatisch verlängert.

Angreifer Cemal Sezer bleibt Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena erhalten. Der Vertrag des Winterneuzugangs hat sich nach dem elften Auftritt im Dress der Thüringer automatisch um ein Jahr bis Juni 2025 verlängert. Das gab der FCC via Instagram bekannt.

Cemal Sezer (Mi.) kassierte mit Jena nur zwei Niederlagen, eine davon beim 1. FC Lok Leipzig.

Sezer mit neun Scorerpunkten bei elf Auftritten

Der Deutsch-Türke war in der Pause von Liga-Konkurrent VSG Altglienicke gekommen und schlug an den Kernbergen glänzend ein. In elf Begegnungen erzielte er sieben Treffer und gab zwei Vorlagen. Auch beim 3:3 am Sonntag gegen den Berliner AK hatte der 28-Jährige zweimal getroffen. Für Altglienicke erzielte er vier Tore in zehn Spielen.

