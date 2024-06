Fußball | EURO 2024 Tickets, Trikots und Turnbeutel auf dem Leipziger Fanfest gewinnen Stand: 17.06.2024 10:29 Uhr

Heute starten auf dem Leipziger Augustusplatz die MDR-Tage während der Euro 2024. Und mit der "Sport im Osten"-App im Gepäck können Sie auch mit etwas Glück etwas gewinnen.

Zur ersten vollen EM-Woche starten am Montag (17. Juni 2024) nun die MDR-Tage auf dem Fanfest auf dem Leipziger Augustusplatz. Moderatoren und Programmmacher von "Sport im Osten", "MDR Jump" und "MDR Sachsen" präsentieren die Partien Rumänien gegen die Ukraine, Belgien gegen die Slowakei sowie das abendliche Topspiel Österreich gegen Frankreich. "Sport im Osten"-Reporter Torsten Püschel begrüßt Sie ab 13 Uhr auf der großen Bühne.

Mit der "SpiO-App" Chance auf einen Gewinn

Dabei gibt es auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer etwas zu gewinnen: Laden Sie einfach die "Sport im Osten"-App herunter, kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns. Mit etwas Glück können Sie auch ein "Sport im Osten"-Trikot gewinnen., den "Sport im Osten"-Turnbeutel (inklusive Wasserflasche und Basecap) oder sogar WM-Tickets für das größte Sportereignis in Sachsen, die Motorrad-WM auf dem Sachsenring vom 5.-7. Juli.

Mit etwas Glück können Sie ein Deutschland-Trikot gewinnen.

Großer Ansturm auf dem Fanfest

Dass Fanfest auf dem Augustusplatz wurde an den ersten drei Tagen der Europameisterschaft sehr gut angenommen. Merh als 30.000 Besucher hatten den Weg in die Leipziger Innenstadt zum Public Viewing am Augustusplatz gefunden. Das gab die Stadt am Sonntagabend (16. Juni 2024) bekannt. Dabei zog nicht nur das Auftaktspiel mit deutscher Beteiligung die Massen an (5:1 gegen Schottland), auch bei der Partie am Sonntagnachmittag zwischen der Niederlande und Polen (2:1) waren die Plätze gut gefüllt. Am Dienstag findet die erste Partie in Leipzig statt, wenn ab 21 Uhr Portugal und Tschechien ihre Visitenkarte abgeben.

npo