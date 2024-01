Biathlon | WM Thüringer Voigt und Horn sowie Sachse Strelow fahren zur Biathlon-WM Stand: 23.01.2024 12:47 Uhr

Die Tickets für die Biathlon-Weltmeisterschaft in Nove Mersto sind vergeben. Mit dabei beim Saisonhöhepunkt der Skijäger sind auch zwei Thüringer und ein Sachse.

Die Thüringer Biathleten Vanessa Voigt und Philipp Horn sowie Justus Strelow aus Sachsen fahren zur Biathlon-WM im Februar ins tschechische Nove Mesto. Das geht aus der am Dienstag (23.01.2024) vom Deutschen Skiverband offiziell bekannt gegebenen WM-Nominierung hervor.

Voigt und Preuß führen Frauen-Team an

Insgesamt hat der DSV zwölf Athletinnen und Athleten für den Saisonhöhepunkt nominiert. Die in Oberhof trainierende Voigt führt das sechsköpfige Frauen-Team zusammen mit Franziska Preuß an. Voigt, die für den SV Rotterode an den Start geht, schaffte es in diesem Winter bereits zweimal in Einzelrennen aufs Podest und feierte erst am vergangenen Wochenende zusammen mit Justus Strelow einen Weltcup-Sieg in der Single-Mixed-Staffel. Die Ruhpoldingerin Preuß feierte in dieser Saison bereits drei Podestplatzierungen.

Strelow schon auf dem Podest - Horn kommt spät auf

Der Bad Schmiedeberger Strelow sicherte sich das WM-Ticket mit einem zweiten Platz im Einzel von Östersund und zwei weiteren Top-6-Platzierungen. Mit der Single-Mixed-Staffel in Antholz und der Staffel in Ruhpolding lief er zudem aufs Podest.

Philipp Horn schnappte sich den WM-Startplatz auf den letzten Drücker. Zu Beginn der Saison wurde der Frankenhainer nicht für den Weltcup nominiert, musste im IBU-Cup ran. Sein Weltcup-Debüt gab er in diesem Winter in Lenzerheide und wurde gleich Sprint-Vierter und Verfolgungs-Siebter. Zudem lief er in Oberhof mit der Staffel auf Rang zwei. In Nove Mesto dürfte der 29-Jährige aber nicht zu den gesetzten Startern zählen.

Philipp Horn

Angeführt wird das Männer-Team von Benedikt Doll, Philipp Nawrath und Roman Rees, die in diesem Winter bereits Einzelsiege feiern konnten.



Zu den Fähigkeiten in seinem Team sagt Felix Bitterling, Sportdirektor des DSV für Biathlon: "Während gerade die Laufstärke von Doll, Nawrath, Kühn und Horn hervorzuheben ist, spricht für Strelow und Rees deren Fähigkeit, gute Komplexleistungen abliefern zu können, insbesondere durch sehr stabiles Schießen."

Das deutsche Team bei der Biathlon-WM

Frauen



Selina Grotian (SC Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

Franziska Preuß (SC Haag)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)



Männer



Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Philipp Horn (SV Frankenhain)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Roman Rees (SV Schauinsland)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)





--------------------------

Dirk Hofmeister/pm