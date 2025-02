Rodeln | Weltcup Thüringer Rennrodler Langenhan erneut Gesamtweltcup-Sieger - Wendl/Arlt im Doppelsitzer top Stand: 23.02.2025 13:55 Uhr

Der Thüringer Max Langenhan hat den Triumph aus dem Vorjahr wiederholt und sich den Gesamtsieg im Rodel-Weltcup gesichert. Eine Topleistung im chinesischen Yanqing erzielten zudem die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt.

Weltmeister Max Langenhan hat sich zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag erneut zum Gesamtweltcup-Sieger im Rodel-Einsitzer gekrönt. Beim Saisonfinale im chinesischen Yanqing triumphierte der Top-Athlet vom BRC 05 Friedrichroda am Sonntag (23. Februar) vor Jonas Müller und David Gleirscher (beide Österreich) und durfte zum zweiten Mal in Folge die Kristallkugel in die Luft recken.

Langenhan wiederholt Kunststück aus dem Vorjahr

Bereits in der vergangenen Saison hatte Langenhan den Gesamtweltcup im Einsitzer gewonnen. "Ich bin superhappy. Und dann auch noch das Rennen mit zwei perfekten Läufen zu beenden - es war eine super Saison", sagte er. Hauptkonkurrent Nico Gleirscher (5./Österreich) hatte schon nach dem ersten Durchgang 0,342 Sekunden Rückstand und hätte ein Wunder gebraucht, um Langenhan noch vom Thron zu stoßen. Mit einem komfortablen Vorsprung von 58 Punkten war dieser ins Rennen gegangen, ließ nichts anbrennen und feierte zudem seinen vierten Saisonsieg. Altmeister Felix Loch (Berchtesgaden) wurde vor Timon Grancagnolo (9./Chemnitz) Achter und belegte damit den dritten Rang im Gesamtweltcup. David Nößler (Schmalkalden) belegte den 15. Platz.

Sieg auf Olympia-Bahn für die Goldgewinner von Peking

Nur wenige Stunden vor dem Auftritt von Langenhan hatte sich das Erfolgsduo Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) die Doppelsitzer-Gesamtwertung an gleicher Stelle gesichert. Und das zum insgesamt sechsten Mal seit 2011. Einen Tag nach dem Einzel-Triumph von Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) sicherten sich die sechsmaligen Olympiasieger beim Saisonfinale im chinesischen Yanqing durch ihren vierten Saisonerfolg die große Kristallkugel mit 104 Punkten Vorsprung vor den zweitplatzierten Balten Bots/Plume. Die österreichischen Vorjahressieger Thomas Steu/Wolfgang Kindl kam mit weiteren 26 Punkten weniger auf Platz drei.

Tobias Wendl und Tobias Arlt sind die Gewinner bei den Doppelsitzern.

Rang vier im Gesamtweltcup für Eggert/Müller

Wendl/Arlt fuhren nach Rang zwei im ersten Lauf in einer Gesamtzeit von 1:58,143 Minuten noch zum 57. Weltcupsieg ihrer gemeinsamen Laufbahn. Hinter den WM-Dritten und den Letten Martins Bots/Roberts Plume (0,158 Sekunden zurück) belegten Toni Eggert/Florian Müller (Ilsenburg/Oberwiesenthal) mit weiteren 0,607 Sekunden Rückstand den dritten Rang und damit zum vierten Mal in der Saison einen Podiumsplatz. Im Gesamtweltcup reichte es allerdings nur zu Rang vier. Die Oberhofer Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz belegten in Yanqing Platz zehn (+4,760), über die Saison gesehen wurde es der fünfte.

sid/SpiO