Handball | European League Thüringer HC verliert deutlich in Larvik und verpasst vorzeitigen Viertelfinal-Einzug Stand: 15.02.2025 17:32 Uhr

Der Thüringer HC hat beim norwegischen Klub Larvik HK einen schwachen Auftritt hingelegt. Das Team von Herbert Müller muss durch die Niederlage auf den Viertelfinal-Einzug vorerst weiter warten.

Der Thüringer HC hat die Chance verpasst, sich vorzeitig für die K.o.-Phase in der European League zu qualifizieren. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor am Samstag beim norwegischen Vertreter Larvik HK deutlich mit 25:38 (12:20) und muss nun auf den Einzug ins Viertelfinale vorerst weiter warten.

THC verliert direkten Vergleich gegen Larvik

Hatten die Thüringerinnen noch vor einer Woche mit dem überragenden 38:28-Erfolg gegen Dunarea Braila das Tor weit aufgestoßen, verloren sie nun sogar den direkten Vergleich mit Larvik (Hinspiel 43:35) und rutschten in der Tabelle auf den dritten Platz ab.

Dennoch ist die Chance auf das Viertelfinale weiterhin groß: Am letzten Spieltag reicht in jedem Falle ein Sieg gegen den bislang punktlosen Klub Atticgo BM Elche aus Spanien. Falls im Parallel-Duell Braila gegen Larvik gewinnt oder unentschieden spielt, wäre man wieder vor Larvik. Und wenn Larvik gewinnt, wäre man auch dann vor Braila, wenn die Rumänen heute Abend wie erwartet Elche schlagen: Dann wären am Ende alle drei Teams punktgleich, aber die Rumänen hätten bezogen auf die direkten Duelle die schlechteste Tordifferenz - und die wäre dann entscheidend.

Die Thüringerinnen kamen überhaupt nicht in die Partie. Es fehlte an Präzision im Angriff und Zugriff in der Abwehr. Larvik erarbeitete sich schnell einen ordentlichen Vorsprung (5:1, 9:3, 12:4). THC-Coach Müller war unzufrieden und nahm früh zwei Auszeiten. Danach lief es zumindest offensiv etwas besser für den THC, allerdings kam Larvik immer wieder zu einfachen Gegenstößen und hielt den Vorsprung bis zur Pause.

Larvik bringt deutlichen Vorsprung über die Ziellinie

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild weitgehend fort. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs gelang des Larvik, den direkten Vergleich zu drehen. Auch danach konnte der THC den Rückstand nicht wieder aufholen. Stattdessen kassierte man weiter einfache Gegentore, am Ende feierte Larvik einen Kantersieg.

mze