Handball | Bundesliga Thüringer HC verabschiedet Leistungsträgerin und holt Buxtehude-Duo Stand: 26.02.2025 12:21 Uhr

Karriereende aus persönlichen Gründen: Mit Kathrin Pichlmeier hört beim Thüringer HC eine Leistungsträgerin auf. Für die kommernde Saison hat der THC zudem zwei Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Lotta Heider und Laura Kuske kommen beide aus Buxtehude.

Handball-Bundesligist Thüringer HC muss sich in der kommenden Saison im Rückraum neu aufstellen. Wie der THC am Mittwoch (26. Februar 2025) mitteilte, verlässt Leistungsträgerin Kathrin Pichlmeier den Verein. Die 28-Jährige beendet ihre Karriere zum Saisonende "aus persönlichen Gründen", wie es in der Mitteilung heißt.

Pichlmeier: Erst kürzlich 200. THC-Tor

Pichlmeier wechselte 2023 aus Oldenburg nach Thüringen und wurde schnell zur Stammspielerin. In der vergangenen Woche erzielte sie ihr 200. Tor im THC-Tor. "Mit großem Respekt und Dankbarkeit blicken wir auf die zwei Jahre zurück, die Kathrin Pichlmeier beim Thüringer HC verbracht hat. Ihre Leidenschaft, Professionalität und ihr Engagement auf und neben dem Spielfeld haben unseren Verein bereichert", heißt es in der Pressemitteilung des Bundesliga-Zweiten.

Heider und Kuske kommen aus Buxtehude

Ebenfalls am Mittwoch gab der Klub aus Erfurt/Bad Langensalza die Verpflichtung von zwei Neuzugängen bekannt. Beide sind 23 Jahre alt und kommen von Liga-Rivale Buxtehuder SV. Lotta Heider ist Flügelspielerin, Laura Kuske Torhüterin.

Müller zu Kuske: "Kreis schließt sich"

Kuske ist ein bekanntes Gesicht in Thüringen: Bereits zwischen 2017 und 2023 spielte sie in der Salza-Halle. Nach zwei Jahren in Buxtehude kehrt sie nun zurück. THC-Coach Herbert Müller freut sich über das Kuske-Comeback in seinem, Team: "Ein Kreis schließt sich. Es ist besonders schön, wenn eine Spielerin, die das Handball–Einmaleins bei uns gelernt hat, wieder den Weg nach Hause findet", wird der Trainer in der Pressemitteilung zitiert.

Kuske bestritt in dieser Saison 13 Spiele für Buxtehude, zeigte dabei durchschnittlich 5,4 Paraden pro Spiel.

Laura Kuske

Müller zu Heider: "Wollten Veränderung auf Rechts"

Bereits 17 Mal lief in dieser Saison Lotta Heider für den BSV auf. Die Rechtsaußen-Spielerin will sich "in einem neuen Umfeld weiterentwickeln und auf höchstem Niveau spielen", wie sie in der THC-Mitteilung zitiert wird. Müller begründet die Verpflichtung so: "Wir wollten auf Rechts eine Veränderung und sind mit Lotta sehr schnell fündig geworden. Wenn eine junge deutsche Spielerin fleißig und ehrgeizig ist, neue Herausforderungen sucht und auch international bestehen will, dann passt sie perfekt in unser Anforderungsprofil."

Lotta Heider

THC Mitte März im Europapokal gegen Valcea

Kuske und Heider verloren mit Buxtehude erst in der vergangenen Woche mit 26:31 beim THC. In der kommenden Saison spielen sie nun für die Thüringerinnen. Beim THC steht erst Mitte März und nach einer Länderspielpause die nächste Partie an. Am 15. März spielen die THC-Frauen in der Bundesliga gegen Ludwigsburg. Eine Woche später steht dann das Hinspiel im European-League-Viertelfinale an. Der THC bekommt es in der Europapokal-Finalrunde mit dem rumänischen Klub Ramnicu Valcea zu tun.

Dirk Hofmeister