Bundesliga-Playoffs Thüringer HC startet erfolgreich ins Playoff-Viertelfinale gegen Bensheim/Auerbach Stand: 20.04.2025 20:25 Uhr

Der Thüringer HC ist mit einem Heimsieg in die Bundesliga-Playoffs gestartet. Allerdings musste das Team von Trainer Herbert Müller gegen die HSG Bensheim/Auerbach nach einer starken ersten Halbzeit noch einmal zittern.

Der Thüringer HC ist erfolgreich in die Bundesliga-Playoffs gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller besiegte am Ostersonntag die HSG Bensheim/Auerbach mit 36:34 (22:15). Damit kann der THC, der die Bundesliga-Hauptrunde als Vierter beendet hatte, bereits am kommenden Samstag im Auswärtsspiel den Halbfinal-Einzug klarmachen. Vor 1.281 Zuschauern war Johanna Reichert mit sieben Toren die beste Werferin des THC.

Schwungvoller Start, dann zieht der THC davon

Beide Teams starteten schwungvoll in die Partie und nutzten ihre Chancen im Angriff konsequent. Nach knapp sieben Minuten stand es schon 6:5. Gegen Mitte der ersten Halbzeit fand der THC dann auch in der Abwehr besser zurecht, machte es den Gästen zunehmend schwerer. Die Folge waren Ballverluste, die zu schnellen Toren führten. Bis zur 14. Minute bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung auf 13:9 aus.

Auch anschließend zeigte der THC eine starke Leistung, während Bensheim/Auerbach weiterhin zu passiv agierte. Auch weil Torhüterin Dinah Eckerle drei Würfe in Folge parierte, konnten die Thüringerinnen weiter davonziehen (18:12/22.). Zur Pause waren es dann schon sieben Tore Vorsprung.

Bensheim/Auerbach mit starker Aufholjagd

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Die Gäste zeigten nun eine bessere Abwehrleistung, waren näher dran an den Gegenspielerinnen. Dadurch konnten sie den Rückstand immer weiter verkürzen (26:24/29:28). Auch die Bensheimer Torhüterin Vanessa Fehr war ein ums andere Mal zur Stelle. Im Angriff drehte vor allem Nationalspielerin Nina Engel auf.

Es entwickelte sich eine packende Schlussphase, in der es dem THC gelang, den Kopf gerade so aus der Schlinge zu ziehen. Im richtigen Moment war das Müller-Team zur Stelle, konnte per Siebenmeter und durch schnellen Ballgewinn den Vorsprung wieder vergrößern (34:31, 57.). Zwar kam Bensheim/Auerbach noch einmal zum Anschlusstreffer, aber es reichte nicht mehr - der THC kämpfte leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Ziellinie.

---

mze