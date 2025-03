Handball | Bundesliga ThSV Eisenach unterliegt Rhein-Neckar Löwen in intensivem Spiel Stand: 28.03.2025 20:55 Uhr

Eine Halbzeit lang stellte der ThSV Eisenach die ambitionierten Rhein-Neckar Löwen vor große Probleme. Dann folgte eine Achterbahn-Halbzeit mit hohem Rückstand, furioser Aufholjagd – und einer letztlich zu deutlichen 30:35 (18:17)-Niederlage.

Der ThSV Eisenach hat am 24. Spieltag der Handball-Bundesliga 30:35 (18:17) gegen die Rhein-Neckar Löwen verloren. Am "Sommergewinns-Spieltag", bei dem der ThSV anlässlich des traditionellen Eisenacher Frühlingsfests mit einem Sondertrikot auflief, zeigten die Thüringer eine starke erste und eine schwächere zweite Halbzeit. Durch die Niederlage stehen die Wartburgstädter nun bei drei Liga-Pleiten in Serie.

Intensives Spiel auf Augenhöhe

Das Spiel in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle begann absolut ausgeglichen, mehrere Eisenacher Führungen wurden von den Gästen umgehend gekontert. In Minute 13 konnte sich das Team von Trainer Misha Kaufmann dann erstmals mit zwei Treffern absetzen – doch die "Löwen" stellten umgehend wieder auf Ausgleich (8:8/15.). Kein Faktor im Spiel der Wartburgstädter war in der ersten Viertelstunde Marko Grgic, der einige Fehler verursachte. Mit zunehmender Dauer taute das ThSV-Juwel dann allerdings auf, warf drei Treffer in Folge und sein Team somit wieder zwei Punkte in Front (14:12/22.). Die Gäste aus Baden-Württemberg wollten jedoch auch weiterhin keinen Zentimeter nachgeben, sodass es mit einem knappen 18:17 für Eisenach in die Kabinen ging.

Auch Marko Grgics Leistungssteigerung reichte nicht für den Sieg.

Eisenach verliert den Faden

Nach dem Seitenwechsel gingen die "Löwen" umgehend auf Raubzug und entrissen dem ThSV in Windeseile die Führung (18:19/32.). Bei den Hausherren hingegen war auf einmal der Wurm drin – gerade in der Offensive gelang zunächst kaum mehr etwas und auch die Defensive begann zu schwächeln. Die Gäste schlugen daraus direkt Profit, warfen sich zunächst erstmals in der Partie auf drei Treffer (21:24/41.) und im weiteren Verlauf gar auf fünf Punkte Unterschied (23:28/47.) nach vorn. Eisenach dagegen war gegen Mitte der zweiten Hälfte bereits bei zweistelligen individuellen Fehlern angelangt – und dennoch kämpfte sich der ThSV noch einmal auf 29:30 heran (55.). Weil sich daraufhin in den entscheidenden Momenten aber erneut Ungenauigkeiten im Abschluss einschlichen, marschierten die "Löwen" letztlich ungebremst in Richtung Sieg, der unter dem Strich jedoch ein paar Treffer zu hoch ausfiel.

pti