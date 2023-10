Handball | Bundesliga ThSV Eisenach schafft Sensation gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen Stand: 09.10.2023 21:28 Uhr

Der ThSV Eisenach hat sich mit einem dicken Ausrufezeichen in der Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Misha Kaufmann entzauberte am Montagabend den amtierenden Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und feierte den dritten Saisonsieg.

Eisenach ist und bleibt in dieser Bundesligasaison eine Heimmacht! Der Aufsteiger feierte am Montagabend (9. Oktober) einen 29:26 (13:13)-Coup gegen den amtierenden Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und bleibt in der heimischen Werner-Aßmann-Halle ungeschlagen. Gleichzeitig melden sich die Thüringer nach zuletzt vier sieglosen Spielen in der Liga eindrucksvoll zurück und stehen nun bei beachtlichen 7:9 Punkten. Alexander Saul und Manuel Zehnder ragten mit sieben Treffern heraus.

"Das ist absoluter Wahnsinn", sagte ThSV-Keeper Matija Stipic nach Abpfiff bei Dyn. "Wir haben mit diesem unglaublich tollen Publikum gewonnen. Wir haben eine top Leistung gezeigt. Starke Abwehr, viele Emotionen - es hat alles gepasst."

Verkehrte Rollen in Eisenach

Eisenach agierte bereits in der Anfangsphase im Stile eines Topteams. Zehnder und Co. überzeugten mit schnörkellos vorgetragenen Angriffen und machten keinerlei Fehler. Nach vier Minuten stand es bereits 3:0. Die Gäste aus Mannheim zeigten sich von der Kulisse sichtlich beeindruckt. Die DHB-Auswahlspieler Jannik Kohlbacher und Juri Knorr vergaben trotz vielversprechender Position mehrfach – auch, weil ThSV-Keeper Stipic glänzend parierte.

ThSV-Keeper Matija Spikic parierte mehr als ein Drittel der Würfe auf sein Tor.

Nach einer Viertelstunde kamen die Löwen besser in die Partie. Trainer Sebastian Hinze stellte nach einer Auszeit auf eine deutlich offensivere Deckung um, was sofort Wirkung zeigte. Binnen zwei Minuten konnten die Gäste ausgleichen (9:9), nach 26 Minuten gelang Gustav Davidsson die erste Führung für Mannheim (10:11). Eisenach bekam in dieser Phase kaum Zugriff in der Defensive und fand auch im Angriff lange keine Lösung. Dank Zehnder und Saul blieb es zur Halbzeit aber ausgeglichen.

Kampf schlägt individuelle Klasse

Eisenach behielt die Intensität nach der Pause bei und kam mit viel Tempo aus der Kabine. Simone Mengon und Zehnder brachten ihre Farben wieder in Führung. Die Löwen blieben – im Gegensatz zur Anfangsphase – zwar dran, konnten das Spiel aber nicht an sich reißen. Immer wieder fand Eisenach Lücken in der Abwehr und sah sich durch Ivan Snajders Treffer nach 44 Minuten erstmals in der zweiten Halbzeit wieder mit zwei Toren in Führung (21:19.).

Auch in der Folge fanden die Mannheimer nur schwer ein Durchkommen durch die unorthodoxe, aber effektive Deckung der Thüringer. Eisenach pushte sich immer weiter und gewann Ball um Ball. Stellvertretend für die starke Defensivleistung war ein Ballgewinn von Kapitän Peter Walz am eigenen Kreis, den Marko Grgic mit seinem Treffer über das halbe Feld ins leere Tor veredelte (22:20).

MIt sieben Treffern herausragender Offensivspieler: Eisenachs Alexander Saul (l.).

Eben jener Walz brachte sein Team mit einem weiteren beherzten Antritt sieben Minuten vor Schluss endgültig auf die Siegerstraße. Als Saul einen Kempa-Trick nach Vorlage von Snajder zum 25:22 versenkte, war die Sensation endgültig perfekt, sodass Eisenach die letzten beiden Minuten getragen vom Jubel der Fans sogar austrudeln lassen konnte.

jsc