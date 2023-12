Handball | Bundesliga ThSV Eisenach: Nichts zu holen gegen THW Kiel Stand: 15.12.2023 22:35 Uhr

Die Handballer vom ThSV Eisenach haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Rekordmeister Kiel verloren. Lange Zeit hielten die Thüringer gut mit, doch am Ende war der THW eine Nummer zu groß.

Der ThSV Eisenach muss die nächste Niederlage verkraften. Nach dem Pokal-Aus in Hamburg unter der Woche unterlagen die Thüringer am Freitag dem THW Kiel mit 32:40 (19:22).

40 starke Minuten reichen nicht

Dabei sah es lange Zeit nach einem wahren Handball-Krimi aus. Kiel begann forsch und setzte sich schon früh ab. Mitte der ersten Halbzeit zogen die Norddeutschen auf fünf Tore fort. Besonders häufig trafen die Außenspieler in dieser Phase. Ekberg traf am Ende siebenmal für den THW, Dahmke viermal. Gegen Ende der ersten Halbzeit riss Manuel Zehnder vom ThSV die Partie vermehrt an sich, traf selbst und setzte seine Mitspieler in Szene. So ging es mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabinen.

Die zweite Hälfte begann dann verheißungsvoll, Kornecki im Eisenacher Tor parierte mehrfach und der ThSV kam zwischenzeitlich sogar zum Ausgleich. Doch ab Minute 40 schaltete der amtierende Deutsche Meister einen Gang höher und brachte Kreisläufer Pekeler besser in Szene. So zogen die Kieler mit einem 6:0-Lauf davon und ließen die Eisenacher nicht nochmal herankommen.

Alexander Saul (ThSV Eisenach, mi.) im Angriff gegen den THW Kiel.

Einfache Fehler entscheiden die Partie

Gründe für die Schwächephase ab Minute 40 sah ThSV-Spieler Zehnder vor allem in zu einfachen Ballverlusten. "Wir machen einfache technische Fehler, begehen ein Stürmerfoul und von mir kommt ein Fehlwurf dazu", so der Schweizer gegenüber "Dyn". Er erkannte dazu einen ähnlichen Spielverlauf wie in Hamburg, als es ebenfalls lange knapp war.

Die kommenden Aufgaben der Eisenacher haben es in sich. Vor Weihnachten müssen die Kaufmann-Schützlinge noch nach Mannheim zu den Rhein-Neckar Löwen und zu Hause gegen Erlangen antreten.

cpr