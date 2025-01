Kein Sieger im Top-Duell Thiele antwortet Kutschke – Dynamo Dresden rettet Remis in Cottbus Stand: 25.01.2025 15:58 Uhr

Energie Cottbus verteidigt in einem mitreißenden Topduell gegen Dynamo Dresden den Drittliga-Spitzenplatz. Die Sachsen gehen nach der Pause urplötzlich in Führung, haben im Schlussakkord aber Glück, nicht noch einen Punkt zu verschenken.

Dynamo Dresden hat es verpasst, zurück an die Spitze der 3. Liga zu klettern. Die Schwarz-Gelben mussten sich im absoluten Topspiel bei Tabellenführer Energie Cottbus mit einem 1:1 (0:0) zufrieden geben. Vor 19.700 Zuschauern im ausverkauften Leag-Energie-Stadion schien es vor allem im zweiten Durchgang zunächst nur eine Frage der Zeit bis zum Führungstor der Gastgeber, dann aber schlug Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke eiskalt zu (60.). Energie-Joker Timmy Thiele (88.) sorgte per Kopf für den jedoch mindestens verdienten Ausgleich.

Menzel hat Vorentscheidung auf dem Fuß – Cigerci und Thiele mit Großchancen

Die Kontrahenten lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Dynamo-Keeper Tim Schreiber vor allem gegen Maximilian Krauß (19.), Henry Rorig (33.) und Rückkehrer Erik Engelhardt (36.) sein ganzes Können aufbieten musste. Auf der gegenüberliegenden Seite zielten zuvor Dominik Kother mit links (3.) und Stefan Kutschke per Kopf (14.) knapp vorbei. Zudem klärte Lucas Copado die Kopfballverlängerung von Kother kurzz vor der Linie (38.).

Stefan Kutschke bringt Dynamo Dresden aus Nahdistanz in Führung.

Nach Wiederanpfiff legte Tolcay Cigerci die Vorlage von Krauß aus drei Metern nur an den Pfosten (48.), ehe Copado einmal mehr und wiederholt Schreiber prüfte (56./57.). Förmlich aus dem Nichts schockte Kutschke im Anschluss jedoch die Hausherren, als er Tony Menzels Eingabe von der Grundlinie ins Netz drückte (60.). Menzel verpasste in der Schlussphase die Vorentscheidung (83.), was Thiele kurz darauf bestrafte (86.). Cigerci hatte kaum 120 Sekunden später sogar den Cottbuser auf dem Fuß, aber schaufelte frei drüber (88.). Darüber hinaus köpfte Thiele kurz vor Ultimo noch an den Querbalken (90.+3).

Ausführlicher Bericht folgt