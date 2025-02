Fußball | Regionalliga Tattermusch rettet Jena einen Punkt gegen Altglienicke Stand: 28.02.2025 21:37 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich am Freitagabend im Heimspiel gegen die VSG Altglienicke mit 2:2 getrennt. Dabei konnten sich die Thüringer vor allem bei Tattermusch bedanken, der nach der Pause einen Doppelpack schnürte.

Jena dominiert - Altglienicke schlägt doppelt zu

Jena begann engagiert und erarbeitete sich schnell mehr Ballbesitz gegen tiefstehende Gäste. Gefährlich wurde es erstmals in der 19. Minute, als Benjamin Zank nach einer Flanke von Nils Butzen VSG-Keeper Luis Zwick zur Glanztat zwang. Zwei Minuten später gab es die nächste gute Gelegenheit für den FCC durch Sören Reddemann, der mit einem Schuss den Innenpfosten traf. In der 25. Minute schlug die VSG mit ihrer ersten Chance eiskalt zu: Eren Öztürk passte auf Anthony Roczen, der aus Nahdistanz die überraschende Führung markierte. Jena war danach geschockt und verlor seinen Spielfaden. Nach vorn lief nicht mehr viel zusammen. Stattdessen gab es in der Nachspielzeit die nächste kalte Dusche für die Thüringer durch Hamza Saghiri, der nach einem Konter von der Strafraumgrenze auf 2:0 erhöhte.

VSG verpasst 3:0 - Tattermusch erlöst Jena

Nach dem Wechsel hatte Öztürk (51.) die Chance zum 3:0, doch seinen Schuss aus spitzem Winkel grätschte Reddemann in höchster Not ins Tor-Aus. 60 Sekunden später gab es die nächste Riesenmöglichkeit für die Gäste durch Johannes Manske, der mit einem Kopfball aus zwei Metern am glänzend reagierenden FCC-Keeper Marius Liesegang scheiterte. Jena blieb indes bemüht, doch es fehlte an Durchschlagskraft. Das änderte sich in der 63. Minute, als Ted Tattermusch nach einem langen Ball von Justin Petermann nahe der Strafraumgrenze das 1:2 markierte. Kurz darauf hatte Jena Pech, als der kurz zuvor eingewechselte Marcel Hoppe nach einer Eingabe von Erik Weinhauer nur den Pfosten traf. Auch danach steckten die Gastgeber nicht auf und belohnten sich in der 89. Minute erneut durch Tattermusch, der einen abgewehrten Ball von Keeper Zwick über den Keeper zum 2:2 ins Tor köpfte.