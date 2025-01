Fußball | Regionalliga Tattermusch rettet Carl Zeiss Jena einen Punkt gegen Greifswald Stand: 31.01.2025 21:05 Uhr

Das war ein schwerer Start ins neue Spieljahr für den FC Carl Zeiss Jena. Erst nach dem Rückstand drehten die Thüringer auf und sicherten sich noch den Punkt, der am Ende nicht unverdient war.

Der FC Carl Zeiss Jena ist mit einem 1:1 gegen den Greifswalder FC ins neue Pflichtspieljahr gestartet. Das Team von Trainer Henning Bürger verdiente sich den Punkt mit einem couragierten Auftritt nach dem Rückstand in der zweiten Halbzeit. Insgesamt gab es aber auf beiden Seiten noch viel Luft nach oben.

Gäste aus Greifswald mit den besseren Chancen

Nach der Absage des Nachholers bei Hertha Zehlendorf durfte sich der FC Carl Zeiss Jena endlich wieder um Punkte kämpfen. Zu Gast war der Greifswalder FC, der mit der Empfehlung eines 4:1-Sieges gegen Viktoria Berlin ins Paradies kam. Und das Selbstbewusstsein des Zschiesche-Teams spürte man von der ersten Minute. Der GFC war ballsicher und erspielte sich in einer schnellen, aber chancenarmen Partie auch die einzigen guten Möglichkeiten. Osman Atilgan scheiterte bei der besten in der 22. Minute freistehend aus 14 Metern am stark reagierenden Keeper Marius Liesegang. Der muss sich beim Kopfball von Soufian Benyamina in der 31. Minute mächtig strecken, um den Rückstand zu verhindern. Jena mühte sich, meist aber ging der Ball vorn verloren oder ein Greifswalder bekam noch ein Bein dazwischen. Die vielen weit und hoch geschlagenen Bälle brachten auch keine wirkliche Gefahr. Zur Pause blieb es bei einem für die Thüringer etwas schmeichelhaften 0:0.

Der Ausgleich für Carl Zeiss Jena durch Ted Tattermusch.

Jena erwacht nach dem Rückstand

Nach dem Wechsel passierte zunächst nicht viel vor beiden Toren. Dann zeigte aber Benyamina seine ganze Klasse., In der 54. Minute wurde der Greifswalder Knipser von rechts von Rudolf Ndualu im Fünfer angespielt und rückte den Ball mit der Hacke über die Linie. Das war aber der Weckruf für Jena. Die Gastgeber erhöhten nun deutlich die Schlagzahl, während der GFC nun sehr passiv agierte. In der 69. Minute dann die Belohnung: Nach einer Ecke verlängerte Benjamin Zank per Kopf auf Ted Tattermusch, der aus vier Metern einköpfte. Nun war es ein offenes Spiel. Die beste Chance vergab der Greifswalder Elias Kratzer, der aus 14 Metern am starken Liesegang scheiterte.

rei