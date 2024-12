Basketball | BBL Syntainics MBC schlägt auch kriselnde Albatrosse Stand: 28.12.2024 22:13 Uhr

Nach dem FC Bayern München haben die Korbjäger vom Syntainics MBC mit Alba Berlin auch das zweite deutsche EuroLeague-Team in der BBL bezwungen. Basis für den Erfolg der Weißenfelser war eine Steigerung nach der Pause.

Die Basketballer vom Syntainics MBC haben in der BBL ein erneutes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen das kriselnde Team von Alba Berlin feierten die Weißenfelser am Samstagabend einen 94:76 (43:50) Heimerfolg. Michael Devoe war mit 20 Punkten bester Werfer des MBC und der gesamten Partie, für Berlin erzielte Matteo Spagnolo 16 Zähler.

Dank Dreier - MBC bleibt dran

In der mit 3.000 Zuschauern ausverkauften Stadthalle agierte der Favorit aus der Hauptstadt defensiv sehr aufmerksam und lag meist knapp in Führung. Der MBC hatte unter dem Korb Probleme, blieb aber vor allem dank erfolgreicher Drei-Punkt-Würfe dran. Mitte des zweiten Viertels konnten sich die Berliner erstmalig mit elf Punkten absetzen (40:29). Sie verpassten es in dieser Phase aber, die Führung noch deutlicher zu gestalten.

Weißenfels dreht nach der Pause auf

Nach der Pause steigerte sich der MBC. Der Plan der Berliner, die Distanzschützen des Gastgebers besser zu verteidigen, ging prompt nach hinten los. Nach dem Seitenwechsel kassiertem die Albatrosse gleich fünf Dreier in Serie. Nach einem 19:4-Lauf lagen die Weißenfelser erstmalig deutlicher in Front (62:54). Zwar fing sich Alba Ende des dritten Viertels wieder und schaffte den Ausgleich (62:62), doch zu Beginn des letzten Abschnittes gab es einen erneuten 15:0-Lauf des MBC, der somit die Weichen auf Sieg stellte. Für Alba war es in den vergangenen acht Pflichtspielen die siebte Pleite.

SpiO/sid