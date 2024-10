Basketball | Bundesliga Syntainics MBC mit Heimpleite gegen Heidelberg Stand: 03.10.2024 17:16 Uhr

Großer Frust statt erstem Saisonsieg beim Syntainics MBC: Gegen Heidelberg lief bei den Weißenfelsern am Einheitstag lange Zeit nichts zusammen. Erst nach der Pause spielten die Gastgeber auf Augenhöhe.

Der Syntainics MBC wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga. Gegen die Academics Heidelberg kassierte das Team von Headcoach Janis Gailitis eine 93:108-Niederlage. Die besten Werfer in einer vor allem in der ersten Halbzeit schwachen Weißenfelser Mannschaft waren Michael Devoe mit 29 Punkten und Spencer Reaves (25 Zähler).

Aleksa Kovacevic (in blau) unter dem Korb mit Paul Zpser.

MBC spielt eine Halbzeit zum Vergessen

Viel hatte sich der MBC vorgenommen, doch im ersten Viertel ging überhaupt nichts zusammen. Unzählige leichte Ballverluste und eine konsequente Heidelberger Mannschaft sorgten dafür, dass die Gastgeber schnell einem deutlichen Rückstand hinterherliefen. Und während die Academics im ersten Viertel sechs Dreier versenken konnten, leistete sich Weißenfels sechs Turnover. Konsequenz war ein 15:30-Rückstand nach zehn Minuten.

Und auch im zweiten Viertel wurde es nicht besser. In der Defensive fehlte die nötige Aggressivität und vorn blieb es fehlerhaft. So zog Heidelberg bis auf 45:26 (15.) davon. Auch Syntainics-Debütant Akeem Vargas konnte keine wirklichen Akzente setzen. Mit einem 41:59 ging es unter vereinzelten Pfiffen des Publikums in die Kabinen.

Große Enttäuschung auch bei MBC-Headcoach Janis Gailitis

Aufholjagd kommt zu spät

Im dritten Viertel droht zeitweise ein richtiges Debakel, als Heldelberg bis auf 70:47 erhöhte. Doch dann ging plötzlich ein Ruck durch die Gastgeber, die in der Defensive viel aggressiver agierten und vorn auch trafen. Reaves machte drei Dreier und schon schrumpfte der Rückstand auf nur noch zwölf Punkte (63:74/28.). Aber leichte Ballverluste ermöglichten Heidelberg bis zur Viertelpause erneut ein Polster (66:84).

Aber der MBC zog noch einmal an den Ketten und konnte sich auf die Würfe von Reaves verlassen. Nach einem 9:0-Lauf hieß es in der 33. Minute nur noch 75:86. Aber wieder reichte es nicht, um richtig auf Tuchfühlung zu kommen, weil die Gäste dann zuschlugen, als es darauf ankam. Noch einmal kämpfte sich der MBC beim 88:97 (38.) auf neun Punkte heran. Dann aber folgten wieder Fehler und schwache Würfe.

rei