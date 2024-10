Basketball | DBBL Syntainics MBC-Frauen verpassen Überraschung gegen Meister Alba Berlin Stand: 27.10.2024 19:42 Uhr

Der Deutsche Meister war eine Nummer zu groß für den Syntanics MBC. Das Team aus Halle musste sich am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Alba Berlin geschlagen geben.

In der SWH.arena Halle kam es am Sonntag (27. Oktober 2024) zur Wiederauflage des Playoff-Halbfinals aus der vergangenen Saison. Die Frauen des Syntainics MBC trafen auf Meister Alba Berlin und verloren knapp mit 57:65 (35:41). 800 Fans sahen das Spiel und stellten damit einen Zuschauerrekord auf.

Alba verschläft den Start - dreht dann aber auf

Der MBC kam gut ins Spiel, gingen mit 6:0 in Führung. Alba ließ sich davon aber nicht beeindrucken und legte einen 10:0-Lauf hin. Mit einer knappen 16:20-Führung ging der Deutsche Meister in die Viertel-Pause.

Der zweite Durchgang verlief ähnlich. Halle kam gut rein, führte zwischenzeitlich sogar mit 29:22. Doch dann drehte die Ex-Hallenserin Deeshyra Thomas auf, erzielte Korb um Korb und hatte großen Anteil daran, dass Alba zur Halbzeit wieder vorne lag (35:41).

MBC nutzt Albas Schwächephase nicht

Im dritten Abschnitt versuchte der MBC nochmal alles. Die Hallenserinnen ließen den deutschen Meister nicht davonziehen, kamen zwischenzeitlich sogar bis auf einen Punkt ran. Am Ende des Viertels blieb es dennoch bei einer Fünf-Punkte-Führung für Alba (46:51).

Im letzten Viertel hatte Halle durchaus noch Chancen das Spiel zu drehen. In der Schlussphase stand es lange 55:58, die Gastgeberinnen verpassten es aber, in dieser Phase die entscheidenen Punkte zu machen. So konnte Alba am Ende die Punkte aus Halle mitnehmen.

MBC-Coach Topal sieht Verbesserungsbedarf

MBC-Headcoach Timur Topal mit seiner Einschätzung zum Spiel: "Das heutige Spiel hat uns aufgezeigt, woran wir arbeiten müssen. Wir haben zu viele Offensivrebounds abgebeben, hatten zu viele Ballverluste und zusammen mit einer schwachen Trefferquote von außen ist es schwer zu gewinnen."

Die nächste Möglichkeit, es besser zu machen, gibt es am kommenden Samstag (2. November 2024). Dann empfängt der MBC den Herner TC zum Heimspiel in Halle.

