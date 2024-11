Basketball | DBBL Syntainics-MBC-Frauen unterliegen Saarlouis Stand: 23.11.2024 18:50 Uhr

Gegen Saarlouis haben die Basketballerinnen vom Syntainics MBC eine Niederlage kassiert. Es war das zweite von drei Auswärtsspielen nacheinander.

Die Frauen vom Syntainics MBC haben am Samstag (23. November) in der Bundesliga eine Niederlage kassiert. Bei den Saarlouis Royals unterlagen die Hallenserinnen mit 61:80 (32:33). Saarlouis ist nun Fünfter in der Tabelle, Halle steht mit 4:4 Punkten auf Rang sieben.

Drei Mal in Folge auswärts gefordert

Für die MBC-Frauen war es das zweite Auswärtsspiel in Folge. Dem Sieg in Freiburg folgte nun eine Niederlage. Zweistellig punkteten Emma Stach (16), Taylah Simmons (15) und Jessie Edwards (10). Nicole Brochlitz fehlte nach einer Knie-OP, teilte der Verein mit. River Baldwin feierte ihr Saisondebüt und kam auf neun Zähler und vier Rebounds. Mannschaftskapitänin Romy Bär verteilte an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte (2007 bis 2010) elf Assists.

Die erst 16-jährige Chinaza Ezeani stand nach Vereinsangaben 7:41 Minuten und damit so lange wie nie zuvor in der Bundesliga auf dem Feld. Am kommenden Samstag sind die Lions erneut auswärts gefordert. Dann geht es zum Tabellennachbarn Nördlingen.

olei