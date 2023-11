Basketball | BBL Syntainics MBC: Edwards schließt die Bircevic-Lücke in Weißenfels Stand: 08.11.2023 12:55 Uhr

Nach dem verletzungsbedingt vorzeitigen Abgang des serbischen Olympia-Medaillengewinners Stefan Bircevic hatte der Syntainics MBC noch Bedarf auf der Forward-Position. Ein Kurzzeit-NBA-Profi schließt nun die Kaderlücke.

Der Syntainics MBC hat seinen Kader wieder komplettiert. Die Weißenfelser gaben am Mittwoch (8. November) die Verpflichtung des auf den Forward-Positionen flexibel einsetzbaren Vince Edwards bekannt. Der US-Amerikaner unterschrieb beim derzeitigen BBL-16. einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Der Transfer war durch die Vertragsauflösung mit dem Langzeitverletzten und früheren serbischen Nationalspieler Stefan Bircevic nötig geworden.

Zwei NBA-Einsätze für die Houston Rockets

Edwards, Sohn des einstigen Bundesliga-Topscorers Bill Edwards, war im Sommer 2022 nach Europa gekommen und spielte für BCM Gravelines-Dunkerque in der ersten französischen Liga. Dort legte er durchschnittlich 8,8 Punkte und 3,3 Rebounds auf. Sein anschließendes Engagement bei Irona Ness Ziona in der israelischen Eliteliga endete nun abrupt durch den Kriegszustand und der dadurch unterbrochenen Saison.



Der 27-Jährige wurde nach seiner Zeit an der Purdue University im NBA-Draft 2018 in der 2. Runde von den Utah Jazz gezogen und direkt an die Houston Rockets weitergegeben. Für die Texaner brachte er es daraufhin auf immerhin zwei Einsätze in der stärksten Liga der Welt. Anschließend spielte er für diverse Teams in der NBA-Ausbildungsliga "G League".

MBC-Cheftrainer Predrag Krunic freut sich auf Neuzugang Vince Edwards.

MBC am Freitag in Rostock noch ohne Edwards

"Vince ist ein guter Schütze und ein solider Verteidiger. Nach mehreren Jahren in der G-League konnte er sich vergangene Saison in Frankreich schon an den europäischen Basketball gewöhnen. Ich bin überzeugt, dass er sich bei uns und in der Bundesliga schnell zurechtfinden wird", sagte MBC-Cheftrainer Predrag Krunic.



Da Edwards erst am Wochenende in Weißenfels erwartet wird, müssen die Wölfe bei der Freitagsaufgabe (10. November) auswärts gegen die Rostock Seawolves noch ohne ihn auskommen. Seine Premiere ist dann in der Woche darauf bei Alba Berlin in der Hauptstadt geplant.

