Basketball | BBL Syntainics MBC: Auf Augenhöhe gegen die Albatrosse aus Berlin Stand: 27.12.2024 15:21 Uhr

Fast 15 Jahre sind seit dem letzten Heimsieg des Syntainics MBC gegen Alba Berlin vergangen. Am Samstag soll die Negativserie ein Ende finden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

Selbst der jüngste Dämpfer im Kampf um die Playoff-Plätze am vergangenen Sonntag in Würzburg konnte die Weihnachtsstimmung beim Syntainics MBC nicht trüben. Die Weißenfelser blicken bereits vor den abschließenden Spielen im Jahr 2024 gegen Alba Berlin am Samstag und am Montag (30. Dezember) im Ostduell auswärts bei den Niners Chemnitz (20 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) auf eine erfolgreiche Halbserie zurück.

Zwischenzeitlich feierte das Team von Headcoach Janis Gailitis sechs Siege in Serie und mauserte sich zum Anwärter auf die Playoffs. Hinzu kommt der sensationelle Einzug ins "Top Four"-Turnier im BBL-Pokal, das Mitte Februar erstmals in Weißenfels ausgetragen wird.

MBC auf dem Papier leichter Favorit

Angst vor großen Namen hat beim MBC niemand. Dass es der kleine Basketball-Standort in Sachsen-Anhalt auch mit den vermeintlich Großen aufnehmen kann, verdeutlichte der Sieg Mitte Oktober gegen Ligaprimus Bayern München. Nun wartet mit Alba Berlin die nächste große Aufgabe. Tatsächlich geht der MBC im Vergleich zu den Vorjahren dieses Mal als leichter Favorit ins Spiel – zumindest hinsichtlich der Tabellensituation.

Der elfmalige deutsche Meister aus Berlin blickt auf eine bisher enttäuschende Saison zurück. In der Liga belegt Alba mit 4:6 Siegen nur Platz 14. Am vergangenen Wochenende sprang in Göttingen immerhin der erste Auswärtssieg in dieser Saison heraus. In der Euroleague ist das Team von Headcoach Israel Gonzalez dagegen weiter Schlusslicht. Gegen Real Madrid zeigte Alba am Donnerstag zwar eine ansprechende Leistung, kassierte dennoch die 15. Niederlage im 18. Spiel. Im BBL-Pokal war bereits im Viertelfinale gegen Bamberg Schluss.

Heimserie des Grauens für den MBC

Selbstredend ist der MBC trotz der schwankenden Leistungen der Berliner gewarnt. Alba verfügt nach wie vor über einen herausragenden Kader. Daran ändert auch der überraschende Abgang von Star-Neuzugang Trevion Williams nach nur 26 Spielen wenig. Das Ziel der Weißenfelser für Samstag ist dennoch klar formuliert: Nach fast 15 Jahren soll endlich wieder ein Heimsieg gegen Alba her.

Auch im April mussten sich Charles Callison und der Syntainics MBC Alba Berlin geschlagen geben.

Das letzte Erfolgserlebnis vor heimischem Publikum datiert vom 27. Februar 2010. Damals gewannen die Wölfe dank 22 Punkten des russischen Centers Anatoly Kashirov mit 71:69. Seither gingen alle zwölf Heimspiele gegen Alba verloren. Auch in der vergangenen Saison, als man im Pokalviertelfinale und auch im Liga-Rückspiel unterlag.

MBC-Gala gegen Alba im vergangenen Jahr

Doch es gibt auch gute Erinnerungen. Vor einem Jahr feierte Weißenfels nach 18 Versuchen den ersten Auswärtssieg überhaupt bei Alba (108:75). Nicht nur deshalb ist der Hauptstadtclub gewarnt. "Der MBC spielt eine sehr gute Saison. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist ihre Verteidigung, die zum einen sehr aggressiv, aber zum anderen auch taktisch abwechslungsreich ist, zu einer ihrer Stärken geworden", meinte Alba-Coach Gonzalez.

Beim MBC setzt Gailitis einmal mehr auf seine erfahrenen Leistungsträger um US-Spielmacher Charles Callison und das Center-Duo Martin Breunig und John Bryant. Daneben sollen die treffsicheren Michael Devoe (14,7 Punkte pro Spiel) und Dreierspezialist Spencer Reaves (14,6) den Unterschied machen. Einzig Shooting Guard Akeem Vargas wird das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein gesundheitlich angeschlagen verpassen.

SpiO/pm