Fußball | FSA-Pokal Stendal gewinnt Krimi gegen Sangerhausen und steht im Finale Stand: 23.03.2025 17:10 Uhr

Der 1. FC Lok Stendal hat sich in einem dramatischen Halbfinale mit 7:5 nach Elfmeterschießen gegen den VfB Sangerhausen durchgesetzt. Der Verbandsligist trifft nun im Endspiel auf den Halleschen FC.

Buschke trifft zur Führung - Weick gleicht aus

Beide Teams begannen schwungvoll und suchten den Weg nach vorn. Die erste Chance nutzten die Gastgeber zur Führung durch Niclas Buschke (10.), der nach einem langen Ball überlegt am VfB-Keeper Niclas Busch einschob. Sangerhausen zeigte sich nach dem Rückstand wenig beeindruckt und kam in der 16. Minute zum Ausgleich. Dabei bestrafte Weick als lachender Dritter ein Missverständnis zwischen Florian Stark und Keeper Philipp Poser. In der 40. Minute hatte Buschke das 2:1 auf dem Fuß, doch seinen Schuss blockte sein Mitspieler Lukas Breda. Auch die Gäste hatten drei Minuten später die Chance zur Führung, doch eine Direktabnahme von Schneider landete an der Querlatte.

Kaschlaw sorgt für erneute Lok-Führung - Weick schlägt wieder zu

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag für Stendal: Nach einer hohen Eingabe zog Felix Kaschlaw per Direktabnahme ab – die Kugel rutschte dabei Busch unglücklich durch die Hände. Sangerhausen steckte nicht auf und schaffte in der 89. Minute durch Weick den 2:2-Ausgleich.

Lok legt vor - Sangerhausen zieht nach

In der Verlängerung gingen die Platzherren zum dritten Mal in Front. Dabei musste Schulze nach einer Ablage von Buschke nur noch einschieben (101.). Doch wer glaubte, dass sich der VfB geschlagen gibt, sah sich erneut getäuscht. In der 113. Minute vollendete Janik Hetke sehenswert von der linken Strafraumgrenze zum 3:3.

Hetke und Gängel scheitern vom Punkt

Im Elfmeterschießen hatte Stendal dann das bessere Ende für sich, denn Sangerhausens Hetke und Gustav Gängel scheiterten vom Punkt.

SpiO