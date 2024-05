Fußball | Oberliga Süd Staffelsieg vertagt: Bischofswerda dreht Rückstand und entführt drei Punkte aus Auerbach Stand: 18.05.2024 15:19 Uhr

Das Rennen um den Staffelsieg in der Oberliga Süd ist vertagt. Der Bischofswerdaer FV zeigte beim VfB Auerbach Moral und münzte einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Spitzenreiter VFC Plauen dagegen patzte in Bautzen und spielte nur remis.

Jubel bei den Gästen aus Bischofswerda nach dem 3:2 durch Tim Wockatz.

Zähe erste Hälfte

Die Auerbacher konnten ohne Druck aufspielen und übernahmen zunächst das Kommando. In der zweiten Minute versuchte es Graf mit einem Schuss, der jedoch abgeblockt wurde. Die Bischofswerdaer suchten ihre Chancen mit langen Bällen in die Spitze, die zumeist keinen Abnehmer fanden. Nach sieben Minuten hatten dann die Gastgeber die Riesenmöglichkeit zur Führung, die jedoch leichtfertig verspielt wurde. Nach einem Riesenklops der Schiebocker vor dem eigenen Sechzehner eroberte Graf den Ball und bediente Kämpfer. Dessen Abschluss war dann aber zu harmlos, die Kugel hoppelte am rechten Pfosten vorbei.

Von den Bischofswerdaern kam in der ersten Hälfte herzlich wenig. Immer wieder wurde Stürmer Rodrigues gesucht, der aber vorn auf verlorenem Posten stand. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Bischofswerda kommt nach 0:2-Rückstand zurück

Nach der Pause wurde es dann wild. Auerbachs Graf legte sich in der 51. Minute das Leder zurecht, drückte aus 25 Metern ab und erzielte das 1:0. Die Vogtländer nun im Vorwärtsgang machten Nägel mit Köpfen und erhöhten durch einen Treffer von Kämpfer auf 2:0 (64.). Nun schienen für Bischofswerda die Messen gesungen zu sein, doch BFV-Trainer Rietschel trieb seine Männer von der Außenlinie immer weiter an.

Da war die Welt der Auerbacher noch in Ordnung. Cedric Graf hat gerade das 1:0 erzielt.

Und das fruchtete, die Gäste bäumten sich auf. Nach dem Anschluss durch Lisinski (80.) ließ Rettig vier Minuten später das 2:2 folgen. Plötzlich kamen die Auerbacher ins Schwimmen, die Bischofswerdaer dagegen hatten noch eine auf Lager. Kurz vor dem Schlusspfiff war Wockatz im Fallen zur Stelle und markierte das 3:2. Da Plauen in Bautzen nur 2:2 spielte, verkürzten die Rietschel-Schützlinge den Abstand zum VFC auf drei Punkte. Und noch zwei Partien sind zu absolvieren.

jmd