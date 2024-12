Attentat auf Weihnachtsmarkt Sportwelt trauert nach Anschlag in Magdeburg Stand: 21.12.2024 11:21 Uhr

Nach dem tödlichen Anschlag in Magdeburg gibt es auch aus der Welt des Sports viele Beileidsbekundungen. Zum Gedenken an die Opfer wird es an diesem Wochenende Schweigeminuten in den deutschen Fußball-Stadien geben. Zudem werden die Mannschaften mit Trauerflor auflaufen.

Die Sportwelt trauert nachdem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, bei dem mehrere Menschen getötet und noch deutlich mehr verletzt worden sind. "Wir sind noch immer fassungslos", schrieb der 1. FC Magdeburg auf seiner Internetseite und ergänzte: "Großen Dank an die zahlreichen Helfer, die in diesen schwierigen Momenten unbeschreibliches leisten." Der FCM spielte zum Zeitpunkt des Attentats bei Fortuna Düsseldorf. Der 5:2-Auswärtssieg geriet aufgrund der Ereignisse aber in den Hintergrund.

Magdeburger Spieler unter Schock

Bei der Zweitliga-Partie der Elbestädter am Freitagabend (20. Dezember 2024) hatten beide Fangruppen in der zweiten Halbzeit die Unterstützung ihrer Teams eingestellt. Die Zuschauer wurden über die Anzeigetafel über den Vorfall in Magdeburg informiert. Die geschockten Magdeburger Spieler gaben im Anschluss keine TV-Interviews. Nur Düsseldorfs Kapitän Andre Hoffmann trat vor die Mikrofone und drückte sein Mitgefühl aus.

Rose, Kompany und Kane bekunden Beileid

RB Leipzigs Trainer Marco Rose, der mit RB Leipzig beim FC Bayern am gleichen Abend 1:5 verlor, war angesichts der Geschehnisse in Magdeburg sichtlich geschockt. "Wir beten für die Menschen und hoffen, dass die Leute gesund werden, dass die Sache aufgeklärt wird und dass sich Dinge dann auch ändern."

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany sein Beileid bekundet. Er sei in Gedanken bei den Menschen in Magdeburg und hoffe, irgendwann "mal Frieden zu haben – nicht nur in Deutschland, sondern überall".

Bayern-Stürmer Harry Kane schrieb auf der Plattform X: "Die Nachrichten von der Tragödie in Magdeburg zu hören, rückt die Dinge in eine andere Perspektive. An Abenden wie diesen ist Fußball nicht das Wichtigste. Meine Gedanken und mein Beileid sind bei allen, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind."

DFL empfiehlt Trauerflor und Schweigeminuten

Die Deutsche Fußball Liga empfiehlt den Clubs der 1. und 2. Liga bei den Spielen am Wochenende das Tragen von Trauerflor und unterstützt im Gedenken an die Opfer des Anschlags Schweigeminuten in den Stadien, wie die DFL mitteilte.

