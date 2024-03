Handball | Bundesliga Spitzenspiel gegen Füchse Berlin: SC Magdeburg behält im Titelkampf die Nerven Stand: 10.03.2024 17:45 Uhr

Es bleibt dabei: Der SC Magdeburg ist zu Hause eine Macht und hat auch im 22. Heimspiel in Serie keinen Punktverlust kassiert. Daran konnte auch Tabellenführer Füchse Berlin im Bundesliga-Topspiel nichts ändern.

Der SC Magdeburg hat in einem hochklassigen Bundesliga-Topspiel einen enorm wertvollen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert bezwang am Sonntag (10.03.) die Füchse Berlin vor 6.600 begeisterten Zuschauern in der Getec-Arena - in einem potenziellen Titel-Showdown - mit 31:28 (16:15) und verpasste dem Tabellenführer damit einen womöglich entscheidenden Dämpfer im Meisterschaftsrennen. Der Champions-League-Sieger rückte bei nun 40:6 Punkten auf einen Zähler an den Hauptstadt-Klub (41:7) heran, zudem hat der SCM noch ein Spiel weniger absolviert.

SCM: Trümpfe in eigener Hand

Gewinnen die Magdeburger, die ihren zwölften Sieg im zwölften Heimspiel holten, ihre verbleibenden elf Ligaspiele, wäre der dritte HBL-Triumph nach 2001 und 2022 sicher. Omar Ingi Magnusson (7 Tore) und Weltmeister Magnus Saugstrup (6 Tore) waren die besten Werfer der Magdeburger. Bei Berlin ragte Lasse Andersson mit neun Toren als erfolgreichster Schütze heraus, auch der dänische Weltmeister Mathias Gidsel (7 Tore) zeigte ein erstklassiges Spiel.

Stimmen zum Spiel

ten/sid/dpa