Fußball | Regionalliga Spitzenreiter Lok Leipzig freut sich auf Klassiker beim FSV Zwickau Stand: 26.02.2025 18:22 Uhr

Am Freitag empfängt im Traditionsduell der FSV Zwickau den Regionalligaspitzenreiter Lok Leipzig. Für einige ist es die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Die Partie gibt es live im TV, Stream und Ticker.

Für alle Regionalliga-Fans steht am Freitag ab 20:15 Uhr ein echter Ost-Klassiker an. Dabei gastiert Spitzenreiter Lok Leipzig beim FSV Zwickau. Die Blau-Gelben kommen mit breiter Brust an die Mulde. Dank fünf Siegen und einem Remis führen die Leipziger die Rückrundentabelle klar mit 16 Punkten an. Auch in Zwickau soll die Erfolgsserie ausgebaut werden. Allerdings weiß Lok-Coach Jochen Seitz auch um die Schwere der Aufgabe. "Das wird mit Sicherheit wieder eine enge Kiste, es wird ein sehr emotionales Spiel. Sie haben eine körperlich robuste Mannschaft, es wird eine harte Aufgabe für uns. Die letzten Spiele haben wir es bewiesen, dass wir auf den Punkt topfit sind, das haben wir natürlich jetzt auch für Freitag vor. Aber es wird keine einfache Partie, wir müssen 100 Prozent bringen, sonst haben wir dort keine Chance."

Wachsmuth: "Freue mich extrem"

Eine ganz besondere Partie dürfte es für Loks Sportdirektor Toni Wachsmuth werden. Als Spieler absolvierte er im Zeitraum von 2014 bis 2019 insgesamt 137 Pflichtspiele für die Westsachsen und erzielte dabei 22 Tore. In der Saison 2015/16 holte er mit dem FSV die Regionalliga-Meisterschaft und schaffte den Aufstieg in die 3. Liga. Nach seiner aktiven Zeit übernahm Wachsmuth imk Sommer 2019 in Zwickau den Posten als Sportdirektor, ehe er im Februar 2023 beurlaubt wurde. In dieser Funktion ist er nun seit Juli vergangenen Jahres für Lok tätig. Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte verbindet Wachsmuth mit vielen Erinnerungen und der Hoffnung auf einen erfolgreichen Abend für die Leipziger:

"Ich freue mich extrem drauf, weil es immer tolle Spiele sind in Zwickau. Gerade unter Flutlicht, das sind absolute Highlights. Ich war schon zwei, dreimal im Stadion, aber jetzt das erste Mal mit einem neuen Verein. Besonders wird es sicher, wenn man zum ersten Mal in der Gästekabine ist. Die Mannschaft ist gut drauf, hat Selbstvertrauen. Wir haben fast alle Spieler an Bord. Es ist alles angerichtet für Freitagabend."

Eichinger erwartet heiße Atmospähre

Auch Lok-Mittelfeld-Ass Noel Eichinger kennt Zwickau noch aus seiner Zeit als Spieler. Der gebürtige Mainzer kickte in der Drittliga-Saison 2022/23 für den FSV (28 Spiele/3 Tore). Seit August 2024 läuft der 23-Jährige für die Probstheidaer auf. Für das Topspiel am Freitag erwartet er ein hitziges Duell vor großer Kulisse. "Ich denke, es werden viele Fans kommen, sie werden alle heiß drauf sein auf so ein so ein geiles Spiel. Es wird eine super Atmosphäre, wo es dann gilt für uns, unser Spiel durchzubringen (...) Das Herz ist natürlich auch mit dabei. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich in Zwickau erlebt habe, auch wenn sie für den Verein und für mich nicht ganz so leicht war, weil wir leider abgestiegen sind."

Aufstieg für Lok (noch) kein Thema

Im Hinspiel feierte Lok einen dramatischen 3:2-Heimsieg. Inzwischen führt Leipzig (56 Punkte) die Nordost-Staffel nach 23 Spielen souverän mit zwölf Zählern Vorsprung vor dem zweitplatzierten Halleschen FC an.

Beim 3:2-Hinspielsieg erzielte Mingi Kang das zwischenzeitliche 2:1 für Lok Leipzig

Trotz der Dominanz ist der Aufstieg bei den Leipziger Spielern bislang kein Thema, erklärt Stürmer Djamal Ziane im Interview mit SPORT IM OSTEN: "Es klingt zwar nach Alibi, aber wir sagen von Anfang an, dass wir nur von Spiel zu Spiel schauen. Damit sind wir bisher gut gefahren. Wir wollen gar nicht erst den Druck aufkommen lassen. Das machen um uns herum sowieso schon genug Medien und Fans. Sie können und sollen natürlich darüber reden oder träumen."

SpiO