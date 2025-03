Fußball | 3. Liga Spitzenreiter Dynamo Dresden beim "Team der Stunde" gefordert Stand: 14.03.2025 09:32 Uhr

Was die Spieler von Rot-Weiss Essen zum Frühstück essen, weiß Dynamo-Trainer Thomas Stamm. Das Spielsystem ist ein größeres Rätsel. Essen ist unter Uwe Koschinat unausrechenbar und im Höhenflug.

Dynamo Dresden erwartet am Samstag (14 Uhr, live im MDR FERNSEHEN und in der SpiO-App) im Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen ein hartes Stück Arbeit.

Die Mannschaft aus dem Zentrum des Ruhrgebiets ist die formstärkste Drittliga-Mannschaft und brillierte bis letzten Mittwoch mit einer Traumserie: Aus sieben Spielen holte Essen 19 von möglichen 21 Punkten. Das 0:1 gegen Viktoria Köln am Mittwoch soll nur ein Ausrutscher gewesen sein.

Tür an Tür mit Essen

"Essen hat sich extrem stabilisiert und clevere Wintertransfers gemacht", ist Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm voll des Lobes über den Samstags-Gegner, dem Dynamo im Wintertrainingslager ganz nah kam. Anfang Januar wohnten beide Drittliga-Klubs im türkischen Lara nahe Antalya im gleichen Hotel, trafen sich jeden Morgen beim Frühstück und standen nahezu parallel auf dem Trainingsplatz. "Ich weiß, was alle Spieler von Essen frühstücken", scherzte Stamm am Freitagmorgen bei der Pressekonferenz.

Viel Zeit zum (sportlichen) Spionieren blieb aber nicht. "Wir haben beide parallel trainiert und sie, wie wir auch, haben keinen Trainer abgestellt, der permanent zugeschaut hat." Mehr Einblicke würden die letzten Spiele von Essen geben - und die waren richtig stark. Mit einer kompakten Defensive und einem schnellen Umschaltspiel hat sich Essen aus der Abstiegszone ins Mittelfeld gerobbt und kann dem Spiel gegen Dynamo einigermaßen entspannt entgegenblicken.

Fan-Rekord in der 3. Liga

Die Schwarz-Gelben kommen als Tabellenführer, allerdings entwickelt sich das Rennen um den Aufstieg mehr und mehr zum Krimi. Die Top-Teams patzen regelmäßig und liefern sich seit Wochen ein Schneckenrennen. Vielleicht ist es gerade die Spannung, die die 3. Liga in diesem Jahr noch attraktiver bei den Fans macht.

Schon nach dem 27. Spieltag – und damit so früh wie noch nie – war die Marke von drei Millionen Stadionbesuchern in dieser Saison geknackt. Weltweit ist die 3. Liga in Deutschland die Nummer 1, was die Zuschauerzahlen anbelangt. Ein Magnet: Dynamo Dresden. Es ist fast logisch, dass das Stadion in Essen am Samstag mit 19 000 Zuschauern ausverkauft ist.

Dynamo Dresden zieht die meisten Zuschauer an.

Kraulich gesperrt - Sapina wohl dabei

Einer, der dann auch auf der Tribüne Platz nehmen muss, ist Ex-Dynamo Tobias Kraulich. Der Abwehrspieler sah gegen Köln kurz vor dem Abpfiff wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot und verpasst das Wiedersehen.

Dagegen stehen die Chancen gut, dass der Ex-Essener Vinko Sapina in seiner alten Heimat auflaufen kann. Im Sommer war er mit reichlich Lärm von Essen nach Dresden gewechselt und erwies sich prompt als Stratege im Mittelfeld. Nach einer muskulären Verletzung feierte Sapina bei der Nullnummer gegen Borussia Dortmund II am Mittwoch nach seiner zweimonatigen Verletzungspause seine Rückkehr in der Startelf. "Es ist möglich, dass er auch am Samstag spielt", erklärt Stamm. "Wenn ich das Gefühl habe, er gehört zu den Richtigen, die starten, dann wird er starten."

Hinter dem Einsatz von Tony Menzel (Schlag auf den Knöchel) steht dagegen ein Fragezeichen.

Sanny Stephan