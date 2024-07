Motorrad-WM Spanier gewinnt MotoGP-Sprint auf Sachsenring - Bradl abgeschlagen Stand: 06.07.2024 17:46 Uhr

Der Spanier Jorge Martín ist der erste MotoGP-Sieger des diesjährigen Sachsenring-Wochenendes. Der einzige deutsche Starter kam nicht in die Top15 - und muss sich auch Sonntag hinten anstellen. Dafür feierte Lukas Tulovic in der MotoE eine Aufholjagd.

Martín gewann das Sprintrennen und baute damit seine Führung in der MotoGP-Gesamtwertung aus. Vor zehntausenden Fans auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal gewann der spanische Ducati-Pilot gegen den Portugiesen Miguel Oliveira (Aprilia) und seinem italienischen Markenkollegen Francesco Bagnaia.

Martín behauptet MotoGP-Führung

Mit dem Sieg im Sprint - hier werden nur 15 statt üblicherweise 30 Runden gefahren - sicherte sich Martín zwölf Punkte und behauptete damit seine Führung in der MotoGP-Gesamtwertung. Der Vize-Weltmeister führt nun 15 Zähler vor Vorjahres-Weltmeister Bagnaia.



Der mit gebrochenem Finger und geprelltem Brustkorb fahrende achtfache Champion Marc Márquez aus Spanien landete auf dem sechsten Rang.

Jorge Martin feiert seinen Sprint-Sieg.

Bradl mit Wildcard nur 19.

Stefan Bradl, der am Sachsenring mit einer Wildcard antritt, konnte auf seiner Honda kein Erfolgserlebnis bei seinem Heimrennen verbuchen. Er kam als 19. ins Ziel. Womöglich bildet das Wochenende den Abschied für den 34-Jährigen vom Heim-Grand-Prix in der Königsklasse. Weil Bradl den Superstar Márquez in der Quali behinderte, wurde er für das Rennen am Sonntag auf den letzten Platz zurückversetzt.



Am Sonntag ist mit Marcel Schrötter in der Moto2 auch noch ein zweiter deutscher Fahrer mit Wildcard am Start.

Stefan Bradl

MotoE: Tulovic wird Siebter

In der MotoE war ein dritter deutscher Fahrer bereits am Samstag gefordert: Lukas Tulovic wurde nach einer Aufholjagd nach einem zwischenzeitlichen zwölften Platz noch Siebter. Es gewann der Spanier Hector Garzo, der mit seinem dritten Sieg auch die Gesamtführung übernahm.

Wolkenbruch und Hitze am Sachsenring

Im Kalender der Motorrad-WM sind die Rennen auf dem Sachsenring seit 1998 fest verankert. 2023 strömten über 233.000 Fans an den drei Renntagen an die 3,671 Kilometer lange Berg- und Talbahn. Auch dieses Jahr sind die Rennen gut besucht. Auch ein Wolkenbruch am Samstagnachmittag konnte die Stimmung nicht trüben.

dh/dpa