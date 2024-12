Fußball | Regionalliga Spätes Gegentor bringt Carl Zeiss Jena um den Sieg Stand: 06.12.2024 21:03 Uhr

Die Thüringer schnupperten lange am dritten Sieg in Folge. Doch nach dem Wechsel investierte der BFC Dynamo insgesamt mehr und kam in der Nachspielzeit doch noch zum insgesamt verdienten Ausgleich.

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich mit einem 1:1 gegen den BFC Dynamo von seinen Heimfans verabschiedet. Am Ende reichte das Tor von Benjamin Zank nicht ganz, weil die Thüringer nach der Pause zu wenige Offensivakzente setzten und die Berliner eine ihrer wenigen klaren Chancen nutzten.

Benjamin Zank findet die Lücke

Jenas Trainer und Sportdirektor Stefan Böger sah keinen Anlass, die Startelf im Vergleich zum 5:0 gegen die BSG Chemie Leipzig zu verändern. Bei den Berliner Gästen wechselte Dennis Kutrieb dagegen auf drei Positionen. Und von Beginn an machten beide Teams auf dem durch den Dauerregen glitschigen Geläuf mächtig Betrieb. Und nach acht Minuten lag der Ball bereits im Tor der Gäste, doch das Schiedsrichterteam um Jens Klemm sah Torschützen Erik Weinhauer nach der Eingabe von Joel Richter im Abseits – wohl eine Fehlentscheidung. Dann krachte es auf der Gegenseite. Bennedikt Wüstenhagen hämmerte den Ball aus vollem Lauf aus 16 Metern an den rechten Pfosten. Und wieder nur 60 Sekunden später führte der FCC. Niels Butzen brachte den Ball von links, Ted Tattermusch verlängerte und Benjamin Zank vollendete aus fünf Metern ins rechte untere Eck.

Torjubel zum 1:0 durch Benjamin Zank

Und Jena blieb dran, versuchte es immer wieder überfallartig, wenn sich der BFC im Spielaufbau Fehler erlaubte. Nach einer halben Stunde versuchten es die Gastgeber aus der Distanz, die Schüsse verfehlten aber das Tor. Das Spiel beruhigte sich nun etwas, größere Aufreger blieben bis zur Pause aus. Ausgenommen eine scharfe Eingabe von Henry Crosthwaite, die an Freund und Feind vorbei durch den Jenaer Fünfer zischte.

BFC macht Druck und trifft in der 91. Minute

Nach dem Wechsel wurden die Gäste deutlich aktiver, während der FC Carl Zeiss Jena sich zeitweise zu tief reindrängen ließ. Wüstenhagen und Rufat Dadashov hatten gute Chancen, insgesamt blieb der BFC vor dem Tor aber oft zu umständlich. Nach einer Stunde befreiten sich die Thüringer wieder etwas, spielten da aber ihre Konter nur ungenügend aus. In der Schlussphase nahm dann der Druck der Gäste wieder zu. In der 87. Minute zog Dadashov aus neun Metern ab, doch Jenas Jannes Werner klärte sensationell auf der Torlinie per Kopf. Es kam die Nachspielzeit und doch noch der Ausgleich. Der eingewechselte Julian Wießmeier schob den Ball aus elf Metern flach ins rechte Eck ein.

