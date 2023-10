Eishockey | DEL2 Sonntag zum Vergessen für Eislöwen, Füchse und Eispiraten Stand: 08.10.2023 21:06 Uhr

Eine Nullrunde gab es für die mitteldeutschen Eishockey-Zweitligisten Lausitzer Füchse, Eispiraten Crimmitschau und Dresdner Eislöwen am Sonntag

Eispiraten in der Ergebnis-Delle

Die Eispiraten Crimmitschau rutschen nach der dritten Niederlage in Folge in der Tabelle der DEL 2 weiter ab. Gegen die Krefeld Pinguins hieß es vor 2.250 Fans im Sahnpark am Ende 3:4. Die Gäste dominierten die Partie zu- nächst deutlich, führten nach 30 Minuten mehr als verdient mit 2:0. Der Anschlusstreffer aus dem Nichts durch Saponari weckte die Eispiraten, die zu Beginn des letzten Drittels sogar den 2:2-Ausgleich schafften, Zikmund traf. In die folgende ETC-Druckphase hinein machte Krefeld zwei Tore, eins davon in Unterzahl. Kanninens 3:4 in der 59. Minute kam am Ende zu spät.

Siegesserie der Lausitzer Füchse gerissen

Nach drei Siegen in Folge hat es die Lausitzer Füchse am Sonntag weder erwischt. Gegen Kaufbeueren kassierte Weißwasser vor 2.365 Fans eine ärgerliche 1:2-Heimniederlage. Das Spiel im Fuchsbau begann für die Gastgeber ungünstig. Schon nach neun Minuten stand es 0:2. Watson und Laaksonen trafen für die Gäste aus Bayern. Diesem Rückstand rannten die Füchse lange hinterher. Chancen zu verkürzen gab es genug, doch der Puck wollte einfach nicht rein. Im Mittelabschnitt traf Javerläinen nur den Pfosten. In der 51. Minute gelang Mäkitalo der überfällige Anschlusstreffer. Dann wurde es wild, aber die Joker aus Kaufbeuren überstanden mit Glück die Druckphase der Sachsen.

Eislöwen gehen in Selb leer aus

Die Dresdner Eislöwen haben in Selb eine 2:4-Niederlage kassiert und sind damit seit drei Spielen ohne Sieg. Dabei ließ sich die Partie für die Sachsen gut an, Karlsson brachte die Eislöwen nach 14 Minuten in Front. Doch Ex-Eislöwe Knackstedt schaffte kurze Zeit später den Ausgleich. In der ausgeglichenen Partie fanden nun aber die Gastgeber den Weg zum Tor. Marusch und MxNeill bei Dresdner Überzahl schraubten das Ergebnis auf 3:1. Als dann in der 69. Minute erneut McNeill zum 4:1 traf, war das Spiel entschieden. Suvanto gelang nur noch Ergebniskosmetik.

