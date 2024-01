Skeleton | Weltcup Skeleton-Olympiasieger Grotheer Zweiter in St. Moritz Stand: 12.01.2024 17:41 Uhr

Podestplatz für Christopher Grotheer: Beim ersten Skeleton-Weltcup des Jahres in St. Moritz landete der Thüringer auf dem zweiten Platz und musste sich nur Amedeo Bagnis aus Italien geschlagen geben.

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer vom BRC Thüringen hat beim ersten Weltcup des Jahres als Zweiter den Sprung aufs Podest geschafft. Auf der Natureisbahn in St. Moritz musste er sich am Freitag nur dem WM-Zweiten Amedeo Bagnis aus Italien geschlagen geben. Grotheers Rückstand betrug 0,52 Sekunden. In der Gesamtwertung liegt der Oberhofer mit 819 Punkten acht Zähler hinter dem Führenden Seunggi Jung aus Südkorea, der in St. Moritz Dritter wurde.

Felix Seibel aus Hallenberg wurde Siebter, der Olympia-Zweite Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg kam zusammen mit dem Königsseer Felix Keisinger zeitgleich auf Rang neun.

Frauen verpassen das Podest

Die deutschen Frauen verpassten hingegen das Podest in der Schweiz. Weltmeisterin Susanne Kreher (Oberbärenburg) erreichte als beste deutsche Starterin Rang vier mit 1,13 Sekunden Rückstand auf Siegerin Kimberley Bos aus den Niederlanden. Ex-Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) belegte den fünften Platz vor der Winterbergerin Jacqueline Pfeifer. Olympiasiegerin Hannah Neise (Winterberg) kam nicht über Rang zehn hinaus.

---

dpa/sid/mze