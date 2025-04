Handball | 2. Bundesliga Sieg in Lübbecke: HC Elbflorenz beendet Niederlagen-Serie Stand: 14.04.2025 20:31 Uhr

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber der HC Elbflorenz konnte nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg verbuchen. Sieggarant gegen den TuS N-Lübbecke war Scharfschütze Sebastian Greß.

Nach zwei Niederlagen in Folge ist der HC Elbflorenz am Montag (14. April 2025) in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Cheftrainer André Haber gewann die Partie des 27. Spieltages beim TuS N-Lübbecke in der Merkur-Arena mit 28:24 (12:10).

HCE-Traiuner André Haber konnte trotz einiger Schwächephasen einen Sieg in Lübbecke feiern.

Die Partie begann nach Maß für die Dresdner, die sich früh absetzen konnten. Bis zur Pause kämpfte sich Lübbecke jedoch wieder heran. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich bis in die Schlussphase ein Spiel auf Augenhöhe.

Dann setzte sich der HCE mit seiner starken Offensive durch. Spieler des Spiels war Elbflorenz-Akteur Sebastian Greß, der beeindruckende zwölf Treffer zum Erfolg beisteuerte und sich vor allem in der Schlussphase als äußerst treffsicher erwies.

SpiO