Tischtennis | Bundesliga Sieg gegen Ochsenhausen: Mühlhausen startet optimal in die Saison Stand: 05.09.2023

Besser hätte der Saisonstart für Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen nicht laufen können. Die Thüringer hatten die hochdotierten Ochsenhausener zu Gast und gewannen mit 3:1.

Erstes Spiel, erster Sieg: Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen ist optimal in die neue Saison gestartet. Am Montagabend (4. September) stand am Ende gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen ein 3:1 auf der Anzeigetafel. Die Mannschaft von Trainer Erik Schreyer ging im Hexenkessel in der Postsporthalle am Kristanplatz mit dem Aufgebot aus der letzten Saison in die Partie, neu im Team war der Südkoreaner Kim Taehyun.

Post-Trainer Erik Schreyer sah ein 3:1 seiner Mannschaft gegen Ochsenhausen.

Ionescu gewinnt zwei Einzel

Herausragender Spieler bei den Mühlhäusern war der Rumäne Ovidiu Ionescu, der mit zwei Einzelsiegen glänzte. Zunächst bezwang der 34-Jährige Samuel Kulczycki in fünf Sätzen, gegen Hugo Calderano gelang ihm erneut in fünf Sätzen das gleiche Kunststück. Den wichtigen dritten Zähler für die Thüringer holte der Österreicher Daniel Habesohn durch ein 3:1 gegen Can Akkuzu.

Für die Gäste war der Brasilianer Hugo Calderano erfolgreich, der gegen Mühlhausens Steffen Mengel mit 3:2 punktete. Bereits am Mittwoch (6. September) wird es für die Post-Akteure wieder ernst, dann sind sie gegen den TTC Fulda-Maberzell gefordert.

