Fußball | Regionalliga Sieg bei Hertha II: Energie Cottbus feiert Aufstieg in die 3. Liga

Jubel beim FC Energie Cottbus: Das Team von Pele Wollitz steigt in die 3. Liga auf. Am letzten Spieltag gewannen die Lausitzer bei Hertha BSC II und sind Meister der Regionalliga Nordost.

Der FC Energie Cottbus kehrt in die 3. Liga zurück. Am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost siegten die Lausitzer 2:0 (2:0) bei Hertha BSC II und sicherten sich Meisterschaft und Aufstieg. Schon ein Remis hätte genügt, um Konkurrent Greifswalder FC (4:1 gegen Meuselwitz) auf Distanz zu halten. Rund 8.000 Energie-Fans im Berliner-Jahn-Sportpark sahen Treffer von Joshua Putze (15.) und Maximilian Pronichev (24.).

Joshua Putze köpft die Führung für Energie Cottbus bei Hertha BSC II.

Sieg im Topspiel gegen den Greifswalder FC

Die Lausitzer hatten in dieser Saison einen mäßigen Start erwischt, arbeiteten sich bis zum Ende der Vorrunde aber schon auf Rang drei vor. Mit einem 2:1 gegen Spitzenreiter Greifswalder FC eroberte der FCE dann am 29. Spieltag die Tabellenführung, die man nicht mehr her gab. Besonderes Kennzeichen des Teams: Es wurden immer wieder Partien in der Schlussphase entschieden.

Trainer Claus-Dieter Wollitz feierte wegen einer Sperre in Berlin auf der Tribüne.

Drittliga-Rückkehr nach Abstieg 2019

Cottbus war 2019 aus der 3. Liga abgestiegen. In der vergangenen Saison scheiterte die Wollitz-Elf in den Aufstiegsspielen an Unterhaching. In dieser Spielzeit steigt der Nordost-Meister direkt auf. Diese Chance hat der FCE genutzt.

