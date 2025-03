Fußball | Regionalliga Serien halten - kein Sieger im Kellerduell in Meuselwitz Stand: 02.03.2025 15:51 Uhr

Der ZFC Meuselwitz und der VFC Plauen wollten die monatelange Sieglosigkeit in der Regionalliga Nordost beenden. Das gelang in einem kampfbetonten und hitzigen Duell beiden Teams nicht.

Sie warten weiter auf einen Sieg: Der ZFC Meuselwitz und der VFC Plauen trennen sich 2:2 (1:1)-Unentschieden. Dabei sahen die 500 Zuschauer einen zunächst stürmischen Gastgeber, später eiskalte Vogtländer und am Ende viel Krampf und Leerlauf.

Johannes Pistol versucht zum Abschluss zu kommen.

ZFC lässt nach Blitzstart deutlich nach

Beide Teams warteten schon seit längerer Zeit auf einen Dreier. Der ZFC jubelte zum letzten Mal Anfang November, die Plauener Ende Oktober. Bei bestem Wetter zeigten die Gastgeber zunächst mehr Elan und erspielten sich dicke Chancen. Tim Kießling und vor allem Florian Hansch hätten schnell auf 1:0 stellen können. Dann aber stand Daniel Gerstmayer plötzlich frei vor dem Meuselwitzer Tor, schloss aber zu harmlos ab. In der 13. Minute belohnten sich die Meuselwitzer für den großen Aufwand. Luca Bürger steckte gut durch auf Hansch, der aus 14 Metern die Nerven behielt und flach ins rechte Eck vollendete.

Sekunden später hatte erneut der ZFC-Stürmer das zweite Tor auf dem Fuß, doch Jakob Pieles parierte. Nach einer Viertelstunde ließen die Bemühungen der Thüringer nach, Plauen kam mit viel Einsatz besser rein. In der 30. Minute scheiterten Fabio Riedl und Yanick Abayomi am Meuselwitzer Schlussmann, beide standen erneut sträflich frei. Und kurz vor der Pause belohnten sich die Vogtländer. Gerstmayer scheiterte nach einem schön vorgetragenen Angriff an Sedlak, Riedl machte den Abpraller rein.

Dauerduell in Halbzeit eins: Plauens Keeper Pieles gegen den Meuselwitzer Hansch.

Plauen kann Führung nicht ins Ziel bringen

Die zweite Halbzeit begann mit wenig spielerischen Höhepunkten. Den Gastgebern gelangen dann die ersten Abschlüsse, die vom inzwischen eingewechselten Keeper Simon Schulze pariert wurden. Richtig zwingend waren die Angriffe des ZFC Meuselwitz allerdings nur selten. Und Plauen reichte ein Standard zur Führung. In der 58. Minute flog ein Eckball auf den langen Pfosten, wo Jasin Jusic einköpfte. Der ZFC wankte, wirkte ohne echten Spielplan, wie man die robusten Gäste ausspielen könnte.

In der 70. Minute war es schließlich ebenfalls ein Eckball, der den Ausgleich brachte. Luca Bürger brachte den Ball auf den Kopf von Tim Kießling, der ins lange Eck vollendete. Meuselwitz versuchte es weiter, Plauen bekam aber nur selten Probleme. Und Johan Martynets hätte in der Schlussminute sogar das Ding komplett in Richtung der Gäste drehen können, traf den rechten Pfosten.

Plauens Gerstmayer versucht durch die Meuselwitzer Abwehr zu kommen.

Stimmen zum Spiel

rei