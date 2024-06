Volleyball | Bundesliga Sechster Neuzugang beim DSC: US- Mittelblockerin kommt aus Puerto Rico Stand: 27.06.2024 15:17 Uhr

Emma Clothier wird den Volleyball-Bundesligisten Dresdner SC in der kommenden Saison verstärken. Die 23-jährige US-Amerikanerin soll das Netz des sechsmaligen Meisters bewachen.

Die 1,88 Meter große Clothier unterschrieb an der Elbe zunächst einen Vertrag über ein Jahr. Dies gab der Verein am Donnerstag (27. Juni 2024) bekannt. Nach zehn Abgängen im April, darunter Kapitänin Jennifer Janiska, bastelt das Team von Nationaltrainer Alexander Waibl damit weiter am Kader.

Von Texas über Florida und Puerto Rico an die Elbe

Clothier wurde im Januar 2001 in Texas geboren, wo sie zunächst in ihrer Heimatstadt an der Southern Methodist University spielte. Danach ging sie an die renommierte Florida State University, bevor es sie in die erste Liga von Puerto Rico zog. Überall, wo sie spielte, machte sie auf sich aufmerksam, wurde als beste Mittelblockerin und Aufschlägerin in verschiedenen Ligen ausgezeichnet.

"Ich kann es kaum erwarten, für Dresden zu spielen! Ich freue mich darauf, auf einem sehr hohen Niveau mit dem Team und den Trainern zu trainieren. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten, die Saison zu beginnen", ließ Clothier wissen. Im September wird sie zu ihrem Team stoßen und nach Dresden reisen. Bis dahin, so der Verein, lerne die junge Spielerin fleißig Deutsch, um sich schnell einzufügen.

SpiO/pm