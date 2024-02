Bei Weltcup-Vorbereitung Schwerer Trainingsunfall auf Bobbahn in Altenberg Stand: 14.02.2024 09:22 Uhr

Auf der Bobbahn in Altenberg sind bei einem Trainingsunfall zwei Sportler schwer verletzt worden, zwei weitere leicht. Ein Viererbob aus der Schweiz war im Eiskanal umgestürzt.

Von MDR SACHSEN

Auf der Bob-Bahn in Altenberg hat sich schwerer Trainingsunfall ereignet. Dabei wurde der Anschieber des Schweizer Viererbobs - Sandro Michel - schwer verletzt. Das bestätigte eine Sprecherin der Bob-Bahn MDR SACHSEN. Wie der Schweizer Bobverband mitteilte, wurde Michel mit einem Hubschrauber in die Dresdner Uniklinik geflogen. Sein Zustand sei stabil. Auch Pilot Michael Vogt wurde den Angaben zufolge zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bob des Schweizer Piloten Michael Vogt ist beim Training in Altenberg schwer verunglückt. (Archivbild)

Wie der Schweizer Rundfunk SFR unter Berufung auf den eidgenössischen Bobverband berichtet, hätten die weiteren Anschieber, Dominik Hufschmid und Andreas Haas, leichte Verletzungen erlitten. Der Schweizer Verband sei aktuell daran, "sich ein Bild zum Unfallhergang und zur aktuellen Situation zu machen".

Auch Bob von Lochner strauchelt in Altenberg

Zuvor war am Dienstag auch der deutsche Bobfahrer Johannes Lochner beim Training auf der Altenberger Bahn gestürzt. Nach Informationen von MDR SACHSEN wurde dabei ein Anschieber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall der Schweizer ruhte der Trainungsbetrieb am Dienstag zunächst.

MDR (lam)/MDR SACHSEN Nachrichten