Handball | Champions League SC Magdeburg wacht zu spät auf - Niederlage im kleinen Finale gegen Kiel Stand: 09.06.2024 17:13 Uhr

Der Frust saß nach dem Halbfinal-Aus gegen Aalborg tief, die Magdeburger kamen im kleinen Finale gegen Kiel gar nicht ins Spiel. Nach der Pause zeigte das Wiegert-Team ein anderes Gesicht, es reichte aber nicht mehr.

Der SC Magdeburg hat sich mit einer Niederlage aus dem Final Four der Champions League verabschiedet. Im kleinen Finale unterlag der Deutsche Meister gegen den THW mit 28:32. Im Endspiel stehen sich Aalborg Handbold und der FC Barcelona gegenüber. "Nichts hat funktioniert. Wir hatten eine schreckliche Abwehr", sagte Felix Claar bei DAZN. "Morgen werden wir mit der Saison superzufrieden sein, im Moment ist es hart."

Felix Claar SC Magdeburg schaut zum Hallendach und beobachtet Freiwillige beim Trocknen des Hallenbodens.

Magdeburg ohne Zugriff - Kiel zieht davon

Es war das Duell der Enttäuschten. Der SC Magdeburg als Titelverteidiger hatte sich gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold knapp mit 26:28 geschlagen geben müssen und so den Sprung ins Finale verpasst. THW Kiel erhielt gegen den FC Barcelona beim 18:30 eine regelrechte Lehrstunde. Doch bevor es richtig starten konnte, wurden beide Teams zunächst ausgebremst. Wegen eines undichten Daches musste ein Wischkommando mehrere Minuten den Hallenboden trockenlegen.

Danach entwickelte sich eine überraschend einseitige Angelegenheit. Kiel in der Abwehr griffig mit einem überragenden Keeper Tomas Mrkva und einer schnellen Führung. Dann mussten die Magdeburger erneut auf Kapitän Christian O’Sullivan verzichten, der einen Kieler mit der Hand im Gesicht traf und nach 21 Minuten mit Rot runterflog. Magdeburg gelang in der Folge gar nichts mehr, während Kiel leichte Tore erzielen. So kam es zu einem unglaublichen Halbzeitstand von 14:23.

Die Magdeburger kamen in der ersten Halbzeit zu selten an Keeper Tomas Mrkva vorbei.

Magdeburger Aufholjagd wird nicht gekrönt

Das wollten die Magdeburger, die erneut von einem großen Anhang unterstützt wurden, so nicht auf sich sitzen lassen. Die Elbestädter agierten in der Abwehr nun deutlich aggressiver, so bekam Kiel größere Probleme, zu klaren Würfen aus dem Rückraum zu kommen. Der Rückstand schmolz, obwohl Omar Ingi Magnusson noch zwei Siebenmeter liegen ließ. Eine Schrecksekunde erlebte Tim Hornke, der unglücklich mit dem rechten Fuß umknickte, in der Schlussphase aber wieder dabei war. Der THW, der zwischenzeitlich fast acht Minuten das Tor nicht traf, fing sich wieder. Dennoch schien beim 27:30 in der 58. Minute noch was möglich, aber Oscar Bergendahl scheiterte am Kreis an Mrkva. Danach spielten es die Norddeutschen runter.

Tim Hornke wird auf der Bank am rechten Fuß behandelt.

rei