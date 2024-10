Handball-Champions-League Magdeburg verliert trotz Aufholjagd gegen Kielce Stand: 10.10.2024 22:36 Uhr

Nach einer ungewohnt fehlerhaften Vorstellung in der ersten Halbzeit kämpft sich der SC Magdeburg gegen Industria Kielce stark zurück - und verlässt die Platte am Ende doch als Verlierer.

Das Team von Bennet Wiegert verlor am Donnerstagabend (10. Oktober) mit 26:27 (15:19) gegen die von Talant Dujshebaev trainierten Polen. Vor allem in der ersten Halbzeit leistete sich der SCM trotz eines erneut blendend aufgelegten Sergey Hernandez im Tor (13 Paraden) zu viele Fehler. In den Schlussminuten hatten die Magdeburger mehrfach die Chance zum Ausgleich, Kielce brachte den Sieg aber über die Zeit. Bester Werfer beim SCM war Omar Ingi Magnusson mit sieben Treffern. Ebenso so oft traf Daniel Dujshebaev für Kielce.

Magdeburgs Sergey Hernandez war erneut glänzend aufgelegt. Trotz 13 Paraden sollte es aber nicht zum Sieg reichen.

Für den SCM war es bereits die zweite Niederlage in dieser Champions-League-Saison. In der Gruppe B rutscht Magdeburg auf Rang fünf ab, Kielce ist nun Vierter. Mit nur einem Sieg und drei Punkten wird die direkte Qualifikation für das Viertelfinale über die Plätze eins und zwei eine schwierige Aufgabe für den SCM.

SCM mit ungewöhnlich vielen Fehlern

Magdeburg startet in der Neuauflage des Viertelfinals der vergangenen Saison zwar ordentlich, fand in der Abwehr aber keinen Zugriff gegen das schnelle Spiel der Gäste. Kielce drückte in der Anfangsphase enorm aufs Tempo und stellte den SCM vor allem am Kreis vor Probleme. Weil Hernandez im Tor der Magdeburger aber herausragend parierte, blieb die Partie zunächst offen.

Allerdings leistete sich der Deutsche Meister immer wieder haarsträubende Ballverluste im Angriff. Kielce antizipierte, rückte früh heraus und machte das Spiel dann schnell. Nach 20 Minuten hatten sich die Polen erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung herausgespielt, der bis zur Halbzeit Bestand haben sollte.

Kielces stellte den SCM im Angriff immer wieder vor Probleme: Artsem Karalek setzt sich gegen Magnus Saugstrup durch.

Magdeburger Aufholjagd bleibt ohne Lohn

Nach der Pause fand der SCM deutlich besser ins Spiel. Im Angriff passten die Zuspiele und auch am eigenen Kreis bekamen die Magdeburger mehr Zugriff. Weber vollendete einen 3:0-Lauf des Gastgebers nach 39 Minuten zum 19:21. Kielce hielt der Magdeburger Aufholjagd jede Menge Physis entgegen. Immer wieder musste die Partie wegen Fouls unterbrochen werden. Der SCM zeigte sich davon unbeeindruckt und lag zehn Minuten vor Schluss nur noch mit einem Treffer in Rückstand (23:24).

Die Schlussphase wurde zum Krimi. Kielce konnte immer wieder vorlegen, Magdeburg verkürzen. In den letzten Minuten hatte der SCM mehrfach die Chance zum Ausgleich, allein Weber vergab zwei Würfe. Dylan Nahi gelang nach einer Auszeit sieben Sekunden vor Schluss schließlich die Vorentscheidung.

jsc