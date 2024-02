Handball Champions League SC Magdeburg mit Arbeitssieg gegen Wisla Plock Stand: 15.02.2024 22:40 Uhr

Der SC Magdeburg hat zum Neustart in der Champions League einen Arbeitssieg gefeiert und Tabellenrang zwei in Gruppe B verteidigt. Gegen den polnischen Vertreter Orlen Wisla Plock gab es am Donnerstagabend vor 6.020 Zuschauern ein 28:22 (13:14). Für den SCM war es wettbewerbsübergreifend das 30. Spiel ohne Niederlage in Serie.

SCM tut sich schwer - Plock in Unterzahl

Ohne die verletzten Gisli Kristjansson und Janus Dadi Smarason agierte der SCM mit Felix Claar als einzigem Spielmacher, tat sich aber vor allem in der Abwehr schwer. Plock erspielte sich einen kleinen Vorsprung (7:4/11.) und setzte die Magdeburger unter Druck. Der SCM erarbeitete sich den Ausgleich (9:9/20.), vergab aber zu viele Angriffe, um die Partie vor der Pause noch zu drehen. Daran änderte auch die Rote Karte für Plocks Gergö Fazekas nach Ellbogenschlag nichts.

Magdeburgs Felix Claar beim Wurfversuch

Mit Portner kommt die Wende

In der Pause kam Nikola Portner ins Magdeburger Tor und führte sich mit einer Parade ein, der die erste Magdeburger Führung folgte (15:14/32.). Defensiv war Magdeburg nun besser im Spiel, konnte seine Führung auf drei Treffer ausbauen (19:16/39.). In einem weiter engen Spiel hatte der SCM mit der inzwischen besseren Torwartleistung im Rücken den entscheidenden Vorteil und entschied die Partie für sich. Lukas Mertens und Tim Hornke mit je sechs Treffern waren die besten Magdeburger Torschützen.

dpa/red