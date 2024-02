Duell in der Handball-Champions-League SC Magdeburg freut sich auf Star-Ensemble FC Barcelona Stand: 28.02.2024 19:30 Uhr

Für die Handball-Fans steht am Donnerstag ein echter Leckerbissen an. In der Champions League empfängt der SC Magdeburg im vorletzten Gruppenspiel den FC Barcelona (20:45 Uhr im Liveticker und Audiostream), der bereits für das Viertelfinale qualifiziert ist. Die GETEC-Arena ist natürlich ausverkauft.

Nach gut 18 Jahren gastiert der FC Barcelona erstmals wieder in Magdeburg. In der Saison 2005/2006 kassierte der SCM noch in der damaligen Bördelandhalle im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League eine 24:26-Niederlage und schied nach dem Rückspiel (23:27) aus.

4. Dezember 2005: Magdeburgs Steffen Stiebler (l.) im Zweikampf mit Iker Romero

Debakel im Hinspiel

Im Gegensatz zu damals geht es am Donnerstagabend aber noch nicht um ein K.o.-Spiel, denn es stehen noch zwei Gruppenspiele an. Die Vorfreude auf den Handball-Klassiker ist riesig. "Es ist was Besonderes. Barcelona ist eine der besten Mannschaften, vielleicht die beste Mannschaft, wenn man die letzten Jahre sieht. Wir glauben, wir haben eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen", sagt SCM-Rückraum-Ass Christian O’Sullivan, der an das 20:32-Debakel bei den Katalanen keine gute Erinnerung hat: "Das war unser schlechtestes Spiel (…) danach haben wir sehr viele Spiele gewonnen und nun genügend Selbstvertrauen für das Heimspiel."

Gruppenphase: SCM mit Fehlstart

Die Gruppenphase begann für den SCM alles andere als optimal. Bereits zum Auftakt gab es eine 28:33-Niederlage gegen das ungarische Spitzenteam Veszprem, ehe die Pleite gegen Barcelona folgte. Danach gab es zehn Siege in Serie, was den Grün-Roten den bisherigen Tabellenplatz zwei beschert, der zur direkten Teilnahme am Viertelfinale berechtigt.

Magdeburg vor Mammut-Aufgabe

Die Ausgangslage für den Titelverteidiger ist somit klar: Der FC Barcelona (22:2 Punkte) steht bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase als Viertelfinalteilnehmer fest. Magdeburg muss als Zweiter (20:4) nun noch gegen Barcelona und Veszprem (18:6) ran. SCM-Erfolgscoach Bennet Wiegert erwartet eine Mammut-Aufgabe: "Ich finde, obwohl wir gerade Zweiter sind, dass wir aufgrund der Konstellationen vielleicht das schwerste Programm haben, um diesen zweiten Platz zu halten. Auf Platz eins gucke ich da schon gar nicht mehr."

SCM-Chefcoach Wiegert: "Haben das schwerste Programm"

Positive Wiegert-Bilanz gegen Barcelona

Dabei kann Wiegert trotz der Hinspiel-Niederlage durchaus auf eine positive Bilanz gegen die Spanier zrurückblicken. Drei der letzten vier Duelle konnten die Magdeburger für sich entscheiden. So gewann der SCM die Finals im Super Globe 2021 (33:28) und 2022 (41:39 n.V.) sowie 2023 das Champions-League-Vorschlussrunden-Duell (40:39 nach Siebenmeterwerfen).

2021: Magnus Saugstrup im Dreikampf beim Super-Globe-Finale gegen Barcelona

Weitere Top-Duelle stehen an

Nach dem Kracher gegen Barcelona geht es für Wiegert und seine Schützlinge am Samstag in der Bundesliga erst beim VfL Gummersbach weiter, ehe in der kommenden Wochen die nächsten Top-Duelle in Veszprem (Donnerstag) und am Sonntag in Magdeburg gegen Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin an.

red