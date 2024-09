Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig überrollt Stuttgart zum Saisonauftakt Stand: 08.09.2024 17:21 Uhr

Eine eingespielte Mannschaft soll den Leipziger Handballern in dieser Bundesliga-Saison den Erfolg bescheren. Der Auftakt gegen den TVB Stuttgart war vielversprechend.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig sind erfolgreich in ihre zehnte Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson gewann sein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart am Sonntagnachmittag vor 3.692 Zuschauern souverän mit 33:24 (15:12).

Ohne Neuzugang in der Startsieben legten die Leipziger zwar den etwas besseren Start hin, dennoch blieb das Niveau in den ersten 15 Minuten übersichtlich. Beiden Teams war anzumerken, dass es das Auftaktspiel war und die Mechanismen so früh in der Spielzeit noch nicht alle greifen. Ab Mitte der ersten Halbzeit nahm das Tempo auf beiden Seiten und damit auch die Attraktivität des Spiels deutlich zu. Bei den Leipzigern zahlte sich zudem ein Torhüterwechsel aus. Der für Domenico Ebner eingewechselte norwegische Olympia-Teilnehmer Kristian Saeveras fand sofort ins Spiel und verhalf den Gastgebern bis zur Pause zu einer Drei-Tore-Führung.

Leipziger Erdrutsch im zweiten Durchgang

In die zweite Halbzeit starteten die Sigtryggsson-Schützlinge furios und zogen mit einem 5:0-Lauf auf 20:12 (37.) davon. Zwar ließ der Elan der Gastgeber in der Folge etwas nach, doch die Stuttgarter konnten daraus kein Kapital schlagen, weil Saeveras (insgesamt zehn Paraden) weiterhin stark hielt. In der Schlussphase legten die Leipziger spielerisch noch einmal zu und führten zwischenzeitlich mit zehn Toren. Bester Werfer war Matej Klima mit sieben Toren.

SpiO/dpa