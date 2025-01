Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig holt tschechischen Nationalspieler Piroch Stand: 11.01.2025 10:02 Uhr

Prominente Verstärkung für den Rückraum des SC DHfK Leipzig: Tomas Piroch wechselt in der kommenden Saison zu den Grün-Weißen und bringt allerhand internationale Erfahrung mit.

Der SC DHfK Leipzig hat sich die Dienste von Rückraumspieler Tomas Piroch gesichert. Wie der Handball-Bundesligist am Samstag (11. Januar) mitteilte, wechselt der tschechische Nationalspieler ab der kommenden Saison zum Team von Trainer Runar Sigtryggsson und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

"Tomas passt mit seinem Profil sehr gut zu unserer Spielweise und unserem Verein. Er spielt extrem mannschaftsdienlich und verteidigt sehr intensiv", erklärte Sportdirektor Bastian Roscheck.

Tomas Piroch bei seiner Vorstellung mit DHfK-Sportdirektor Bastian Roscheck (l.) und Geschäftsführer Karsten Günther.

WM-Duell mit Witzke und Semper

Der in Pilsen geborene Rückraumspieler konnte bereits viel Erfahrung auf internationalem Parkett sammeln und in bisher 32 absolvierten Länderspielen 71 Tore erzielen. Im Rahmen der diesjährigen Handball-Weltmeisterschaft kommt es am 19. Januar zur Vorrunden-Begegnung zwischen Tschechien mit Piroch im Aufgebot und der DHB-Auswahl mit den Leipzigern Luca Witzke und Franz Semper. Im kommenden Sommer wird Piroch in Leipzig dann auf seine tschechischen Landsmänner und Nationalmannschaftskollegen Matej Klima und Tomas Mrkva treffen.

Piroch steht aktuell noch beim polnischen Spitzenklub Wisla Plock unter Vertrag, mit dem er in den letzten beiden Jahren den polnischen Pokal sowie 2024 die Meisterschaft gewonnen hatte. Die Handball-Bundesliga kennt er bereits: In der Saison 2018/19 stand er beim aktuellen Tabellenführer Melsungen unter Vertrag, ehe Stationen in der Schweiz (HC Kriens-Luzern) und in Frankreich (US Créteil HB) folgten.

SpiO/pm