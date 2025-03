Eishockey | DEL2 Saison beendet - Lausitzer Füchse scheitern in den Pre-Playoffs an Freiburg Stand: 07.03.2025 23:00 Uhr

"Win or go home" – unter diesem Motto trat Weißwasser in Freiburg an. Am Ende stand eine knappe Niederlage zu Buche, die zugleich das Saisonende für die Füchse besiegelte.

Die Lausitzer Füchse mussten sich auch im zweiten Duell dem EHC Freiburg geschlagen geben und sind somit aus dem Rennen um einen Playoff-Platz ausgeschieden. Am Ende hieß es 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) für die Breisgauer, die damit die „Best-of-three“-Serie für sich entschieden haben.

Vor dem entscheidenden Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften hatten sich in der laufenden Saison alle bisherigen Duelle stets zugunsten des Heimteams entschieden – mit Ausnahme der Niederlage Weißwassers am Mittwochabend (5. März 2025). Folglich mussten die Füchse nun den Gefallen erwidern. Und Coach Christof Kreutzer hatte dafür einige taktische Veränderungen im Kopf: Gary Haden, als Kontingentspieler, nahm zugunsten von Jeremy Beaudry eine Auszeit. Da Dylan Plouffe nicht im Line-up stand, rückte Tom Knobloch auf die vakante Position nach. Auch in den Reihen gab es Anpassungen: Zerter-Gossage ergänzte Mäkitalo und Henriksson, während der Kapitän nun zusammen mit Valentin und Leden agierte. In der Verteidigung wurde Marlon Braun wieder mit Beaudry gepaart, während Elten und Zauner als Duo auftraten.

Weißwasser noch nicht wach – Blitzstart für Freiburg

Die Partie begann aus Gästesicht denkbar schlecht. Etwas mehr als zwei Minuten waren vergangen, als Freiburg durch Eero Elo mit 1:0 in Führung ging. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein spannendes erstes Drittel, in dem Weißwasser schließlich den verdienten Ausgleich erzielte. Jere Henriksson (17.) stand goldrichtig und schob den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie. Doch zu Beginn des mittleren Abschnitts folgte die nächste kalte Dusche für die Füchse: Shawn O'Donnell stellte in der 22. Spielminute auf 2:1 für Freiburg, ein Ergebnis, das bis tief ins finale Drittel Bestand hatte.

Später Jubel, noch späteres K.o.

In der 52. Minute gelang Tom Knobloch der vielumjubelte Ausgleich für Weißwasser. Die Füchse hatten nun das Momentum auf ihrer Seite und auch Abschlussgelegenheiten. Doch der Freiburger Torhüter entschärfte gleich mehrmals vielversprechende Situationen der Gäste souverän. In der 58. Spielminute war es schließlich Sameli Ventelä, der mit seinem Treffer zum 3:2 den entscheidenden K.o. setzte und die Füchse in die Saisonpause verabschiedete.

sbo