Handball | Bundesliga Sachsen Zwickau erwartet Thüringer HC - mitteldeutsches Duell zum Hauptrundenabschluss Stand: 01.04.2025 19:25 Uhr

Am Mittwoch kommt es am letzten Hauptrundenspieltag zum Duell der beiden mitteldeutschen Handball-Teams. Für den THC geht es noch um Platz drei. Derweil steht der Gegner beim Final4-Turnier im Europapokal bereits fest.

In der Handball-Bundesliga der Frauen biegt die Hauptrunde auf die Schlusskurve ein. Am Mittwoch kommt es für den BSV Sachsen Zwickau und dem Thüringer HC zum Abschluss zu einem mitteldeutschen Duell. Klar ist bereits, dass Zwickau als Vorletzter am Osterwochenende in den Playdowns gegen den Abstieg spielen wird und der THC als Vierter oder vielleicht noch Dritter in den Playoffs um die Medaillen kämpfen wird.

Wird Thüringer HC Dritter oder Vierter?

Aktuell ist das Team von Trainer Herbert Müller Vierter, liegt zwei Zähler hinter der HSG Blomberg-Lippe. Die müssen am Mittwoch gegen Meister und Spitzenreiter Ludwigsburg ran. Was jedoch verwundert: Am Samstag gibt es noch weitere Spiele, auch mit Blomberg-Lippe. Das eigentlich ungeschriebene Gesetz, wonach wegen Chancengleichheit alle Partien des letzten Spieltags zeitgleich stattfinden, wurde hier außer Kraft gesetzt. Der THC wird als Zaungast beobachten, ob man Dritter oder Vierter wird.

Herbert Müller und seine THC-Mannschaft

European-League: THC geht Ikast aus dem Weg

Doch die Thüringerinnen haben nach zuletzt zwei Niederlagen – darunter die unglückliche gegen Ludwigsburg – in der Liga einen großen internationalen Erfolg gefeiert. Trotz der 30:32-Niederlage bei Ramnicu Valcea steht der THC im Final4 der European League am 3. und 4. Mai in Graz. Dort bekommt es der Thüringer HC mit JDA Bourgogne Dijon zu tun. Das französische Team hatte sich gegen Bundesligist HSG Bensheim-Auerbach durchgesetzt. Damit geht man Ikast aus Dänemark zunächst aus dem Weg. Vor zwei Jahren war der THC im Halbfinale an Ikast gescheitert.

JDA Bourgogne Dijon hatte sich im Viertelfinale gegen Bensheim durchgesetzt.

Zwickau ohne Kreisläuferin Hasselbusch

In Zwickau ist das Team von Trainer Müller klarer Favorit, muss aber die lange Reise aus Rumänien und das schwere Spiel aus den Kleidern schütteln. Das könnte eventuell die kleine Chance für den Vorletzten der Tabelle sein. Norman Rentsch und seine Westsächsinnen könnten keinen Sprung mehr nach vorn machen, wissen aber auch erst am Wochenende, ob es in den Playdowns gegen Neckarsulm oder Buxtehude geht. Für das Spiel gegen den THC muss Zwickau auf Victoria Hasselbusch verzichten, die sich in Leverkusen einen Nasenbeinbruch zugezogen hat.

BSV-Trainer Norman Rentsch muss mit Zwickau in die Playdowns.

rei