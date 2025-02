Basketball | Bundesliga Rückschlag für Syntainics MBC in Bamberg Stand: 01.02.2025 21:28 Uhr

Der Syntainics MBC hat nach zwei Siegen in der Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen die Bamberg Baskets setzte es eine deutliche Niederlage.

Mit 69:87 (31:49) musste sich das Team von Janis Gailitis den Franken geschlagen geben. Die Baskets entledigten sich mit dem Erfolg wohl aller Abstiegssorgen, Weißenfels verpasste den Sprung auf einen direkten Playoff-Platz.

Fehlerfestival leitet Niederlage des MBC schon vor der Pause ein

Dabei sah es zu Beginn gut aus für den MBC. In der sechsten Minute brachte Charles Callison Weißenfels mit 11:10 in Front, doch es folgte ein 0:7-Lauf und Bamberg enteilte zusehends. Bis zur ersten Viertelpause wuchs der Rückstand auf beinahe zehn Zähler, doch ein Buzzerbeater von Ty Brewer stellte auf 17:24 aus Sicht der Sachsen-Anhalte. Die Weißenfelser hatten vor dem Seitenwechsel nur eine Trefferquote von 36 Prozent aus dem Feld und leisteten sich in den ersten beiden Vierteln bereits neun ihrer insgesamt zehn Ballverluste. Die Baskets trafen gut aus der Distanz und hielten auch an den Brettern gut mit. So bauten die Franken ihren Vorsprung im dritten Viertel bis auf 23 Punkte aus, der MBC war geschlagen.

Den größten Anteil am Erfolg der Bamberger, die nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg feiern konnten, hatten Ronaldo Seagu (21). Für die Gäste punkteten Ivan Tkachenko (16), Brewer (13), Michael Devoe und Martin Breunig (je 12) zweistellig.

dpa/jar