Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt verliert Torjäger Hajrulla an Cottbus

In fast 60 Spielen für Rot-Weiß Erfurt war Torjäger Romaria Hajrulla an fast 40 Toren beteiligt. Nun endet die Zeit des Angreifers in Thüringen: Der Goalgetter wechselt in die 3. Liga zu Aufsteiger Energie Cottbus.

Nach zweieinhalb Jahren bei Rot-Weiß Erfurt verlässt Angreifer Romario Hajrulla den Thüringer Fußball-Regionalligisten. Der 25-Jährige geht künftig für Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus auf Torejagd. Das gaben beide Vereine am Donnerstag (23.05.2024) bekannt.

Erfurt bekommt Ablöse

Der Mittelstürmer, der bei RWE in 58 Spielen 30 Tore erzielte und 18 Treffer vorbereitete, hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2025. Der griechisch-albanische Angreifer macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, für den Wechsel wird also eine Ablösesumme fällig. Deren Höhe ist nicht bekannt.

Gerber: "Auszeichnung für unsere Arbeit"

RWE-Coach Fabian Gerber bedankte sich bei Hajrulla "für seinen Einsatz in den letzten zweieinhalb Jahren. Zum Wechsel in die 3. Liga können wir ihn nur beglückwünschen, das ist auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit als Verein", wird der Coch in der Mitteilung der Rot-Weißen zitiert.

Wollitz: "Bringt extreme Wucht mit"

Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz sagte, man habe den Wechsel bereits vor einigen Wochen perfekt gemacht, "wollten aber erst bis zum Saisonende mit der Veröffentlichung warten." Zu den Gründen der Verpflichtung sagte der 58-jährige Trainer: "Romario bringt in seinem Spiel eine extreme Wucht mit, was man in den zurückliegenden zwei Jahren in Erfurt auch sehr gut sehen konnte. Das gefällt uns sehr. Zudem hat er nachgewiesen, dass er konstant treffen und Tore vorbereiten kann."

Hairulla ist sechster RWE-Abgang

Hajrulla ist bereits der sechste Spieler, der Erfurt nach der Saison verlassen wird. Nach Erik Weinhauer (zu Carl Zeiss Jena) und Artur Mergel (zum Chemnitzer FC) ist er der dritte Leistungsträger, der in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Trikot der Rot-Weißen tragen wird.

