Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt müht sich gegen Berliner AK zu Heimsieg Stand: 10.02.2024 15:07 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist auch im dritten Spiel im neuen Jahr ohne Niederlage geblieben. Gegen Kellerkind Berliner AK hat sich die Gerber-Elf knapp, aber verdient durchgesetzt.

Mit 1:0 (1:0) haben sich die Thüringer gegen die Moabiter durchgesetzt. In einer Partie mit wenigen Highlights war es wieder einmal Michael Seaton, der den Blumenstädtern den Sieg bescherte.

RWE lässt nach gutem Beginn nach

Erfurt startete gut in die Partie, ließ Ball und Gegner laufen. Doch das Team von Volkan Uluc fand den Weg ins Spiel, stand zusehends massiert und ließ Rot-Weiß im Aufbau keine Wahl als lange Bälle zu schlagen. Besonders Artur Mergel sah sich immer wieder dazu berufen, weite Pässe zu spielen. Eine Seitenverlagerung auf Artur Mergel (30.) kam auf Romario Hajrulla, doch der fand seinen Meister in Luis Zwick im Kasten der Gäste. Die folgende Ecke köpfte Til Linus Schwarz knapp über den Kasten. Zehn Minuten später (40.) kam dann die Führung für Erfurt. Nach einer kurz ausgespielten Ecke kam die Kugel über Romain Gall zu Andrej Startsev, der eine Butterflanke auf den bisher komplett blassen Michael Seaton schlug. Der Goalgetter aus Jamaika nickte perfekt ein. So ging es mit einer verdienten Führung für die Gastgeber in die Kabine.

Jubel bei Torschütze Michael Seaton

Seidemann vergibt die Vorentscheidung

Aus der kam der BAK besser, doch Torgefahr ließen die Gäste bis zum Schluss vermissen. Erfurt verlagerte sich aufs Kontern, hätte in der 63. Minute erst durch Mergel erhöhen können, bevor nur Sekunden später eine Bogenlampe von Malcolm Badu fast im Winkel einschlug. Doch Zwick im Kasten der Moabiter hatte einen überragenden Tag, RWE spielte seine Konter nicht gut aus. Alleine Kay Seidemann hätte zweimal (67./72.) erhöhen können, ging aber in unnötige Dribblings. So blieb es bis in die Schlusssekunden spannend, auch wenn keine Torchancen mehr heraussprangen.

jar