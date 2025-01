Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt holt Drittliga-Akteur aus Stuttgart - Duncan geht Stand: 06.01.2025 10:43 Uhr

Der FC Rot-Erfurt hat für die Rückrunde einen neuen Offensivakteur an Land gezogen. Der kommt aus der 3. Liga. Erfahrung in der Regionalliga Nordost bringt er mit. Verteidiger Dominic Duncan verlässt dagegen den Verein.

Der FC Rot-Weiß Erfurt verstärkt seine Offensive mit dem 19-jährigen Tino Kaufmann aus dem Drittliga-Team des VfB Stuttgart II. Das gab der Fußball-Regionalligist am Sonntag (05. Januar) bekannt.

Auch schon in Altglienicke

Der Angreifer, der sich auf Rechtsaußen am wohlsten fühlt, kommt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison nach Thüringen. Beim Drittliga-Aufsteiger VfB II kam er zu drei Einsätzen. Dorthin war der bei in Kaiserslautern und bei RB Leipzig ausgebildete Kaufmann zu Saisonbeginn gewechselt. Er kennt die Regionalliga Nordost aus 14 Einsätzen in der Rückrunde 2023/24 für die VSG Altglienicke. Der VSG hatte sich der in Speyer (Rheinland-Pfalz) geborene Kaufmann im Februar 2024 angeschlossen, bereitete für die Berliner zwei Tore vor.

Tino Kaufmann (re.) für Altglienicke beim Duell in Cottbus.

RWE-Trainer Gerber sagt: "Tino ist ein junger, talentierter Offensivspieler, der die Regionalliga Nordost und Erfurt bereits kennt. Wir hatten sehr gute Gespräche mit allen Beteiligten, was zeigt, dass wir einen sehr guten Ruf als Ausbildungsverein genießen."

Vertrag mit Duncan aufgelöst

Dominic Duncan wird die Erfurter dagegen bereits wieder verlassen. Wie der Verein am Montag (06. Januar) mitteilte, habe man sich mit dem Abwehrspieler auf eine vorzeitige Vertragsauflösung des ursprünglich bis Sommer 2026 laufenden Vertrags geeinigt.

Duncan war erst im Sommer vergangenen Jahres von Ligakonkurrent BFC Dynamo verpflichtet worden und kam in dieser Saison auf wettbewerbsübertreifend 17 Einsätze im RWE-Trikot. Wohin es den 26-Jährigen zieht, ist noch unklar.

cke