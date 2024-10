Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt fährt mit drei Punkten aus Greifswald zurück Stand: 20.10.2024 16:12 Uhr

Dieser Trip an die Ostsee hat sich für Rot-Weiß Erfurt gelohnt. Beim Greifswalder FC überzeugten die Thüringer durch Effizienz und Abwehrarbeit und siegten nach frühem Rückstand letztlich souverän.

Rot-Weiß Erfurt ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen den Greifswalder FC gewannen die Thüringer am 12. Spieltag in der Ferne mit 2:1 (2:1) und zogen in der Tabelle am GFC vorbei auf Rang 6.

RWE beweist Comeback-Qualitäten

Die frühe Führung für Greifswald durch Guido Kocer (5.) konterten die Erfurter mit einem Doppelschlag Mitte des ersten Durchgangs durch Ömer Uzun (29.) und Dennis Lerche (34.).

sbo