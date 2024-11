Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt dreht Partie bei Schlusslicht Luckenwalde Stand: 10.11.2024 15:39 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat seinen Lauf fortgesetzt: Beim FSV Luckenwalde gewannen die Thüringer trotz zwischenzeitlichem Rückstand. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste eine klasse Vorstellung. Überschattet wurde die Partie von einer mutmaßlich rassistischen Beleidigung gegen RWE-Spieler Maxime Awoudja.

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist neuer Tabellendritter der Regionalliga Nordost. Am Sonntag ließen sich die Thüringer auch vom Tabellenletzten FSV Luckenwalde nicht aufhalten. Beim 2:1-Auswärtserfolg vor 834 Zuschauern brauchte das Team von Fabian Gerber allerdings 45 Minuten Anlauf. RWE feierte den dritten Auswärtssieg in Folge und ist nun seit acht Partien ungeschlagen.

Erfurts Jeremiaha Maluze (li.,) gegen Philipp Kühn

RWE zunächst zu passiv

Danach sah es zunächst allerdings nicht aus. Vor der Pause bestimmten die Brandenburger die Partie. Deren Trainer Michael Braune hatte vor den 90 Minuten viel eigenen Ballbesitz prognostiziert. Erfurts Offensive blieb stumpf. Luckenwalde kam zu zwei Top-Chancen und nutzte eine davon. Zunächst traf Mathis Bruns nach einer Ecke im Nachschuss nur die Unterkante der Latte (21.), der Ball war Schlussmann Lorenz Otto durchgerutscht. Erfolgreich war dann Lucas Vierling: Der Kapitän ließ Ömer Uzun aussteigen und traf aus 21 Metern in den linken Winkel (36.). Zuvor hatten die Gäste nicht klären können.

Erfurt klar überlegen nach der Pause

Erfurt kam wie verwandelt aus der Kabine und brannte nun ein offensives Feuerwerk ab. Das Gerber-Team erspielte sich Chance um Chance. Rettete beim Schuss von Joker Phillip Aboagye noch der Pfosten, so nutzte Maxime Awoudja die folgende Ablage zum Ausgleich (62.). Verteidiger Awoudja hatte rund zehn Minuten vorher nach einem Disput mit einem Zuschauer Gelb gesehen. Der gebürtige Münchner beklagte nach der Partie bei Ostsport.TV eine rassistische Beleidigung.

Erfurts Maxime Awoudja trifft zum 1:1.

Doppelschlag zur Führung

Beim 1:1 blieb es nur kurz: Zwei Minuten später finalisierte Obed Ugondu eine Vorlage von der rechten Seite aus Nahdistanz. Danach ließ RWE das 3:1 mehrmals liegen. Luckenwalde kam in den letzten zehn MInuten noch einmal auf, konnte sich im letzten Drittel aber nicht mehr entscheidend durchsetzen. Der Jubel bei den Erfurtern war nach dem Schlusspfiff riesengroß. Nach mäßigem Saisonstart ist das Gerber-Team auf Kurs.

Das sagten die Trainer

Michael Braune (Trainer FSV Luckenwalde): "Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. Da gehen wir hochverdient 1:0 in Führung. Wir wollten einfach weiter nach vorne spielen, das ist uns aber in den ersten 20 Minuten nach der Pause nicht gelungen. Das Durchsetzungsvermögen von Erfurt in unserem Strafraum war leider besser gewesen. Sie haben dann in der kurzen Zeit viele hochkarätige Chancen. Von draußen sah es so aus, dass wir dann Angst hatten, etwas zu verlieren."

Fabian Gerber (Trainer RW Erfurt): "In der ersten Halbzeit waren nicht gut und haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Deshalb mussten wir umstellen, nicht nur personell, sondern auch systematisch. Ich bin froh, dass die Umstellungen dann gefruchtet haben. Das Spiel ist ein Sinnbild für unsere Entwicklung, trotz schlechterer erster Halbzeit dann so zurückzukommen und eine überragende zweite Halbzeit zu spielen."

cke