Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt auf ungewöhnlicher Sponsorensuche: Trikotplatz wird verlost Stand: 30.08.2024 16:38 Uhr

An den ersten fünf Spieltagen ist die Brust der Trikots des FC Rot-Weiß Erfurt leer gewesen. Das soll sich schnell ändern. Die Blumenstädter verlosen den Platz noch vor dem Derby gegen Carl Zeiss Jena. Derweil gibt es aus der thüringischen Landeshauptstadt Kritik an der Verlegung des nächsten Pokalspiels.

Etwa 80.000 bis 100.000 Euro wollte RWE über den Trikotsponsor einnehmen. Doch nachdem der alte Partner kurzfristig abgesprungen war, fand sich in der Landeshauptstadt kein potenter Geldgeber.

"Wir haben hier nicht genug Industrie für so eine Summe", erklärte Erfurts Geschäftsführer Sport, Franz Gerber, am Freitag (30. September) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN. Doch die Fläche auf den Shirts der Spieler, die im Stadion und vor den Bildschirmen von Tausenden angefeuert werden, wollten die Rot-Weißen nicht verschenken, brauchen das Geld. Eine Crowdfunding-Aktion, wie sie andere Vereine in solch einer Lage auf die Beine gestellt hatten, kam für Gerber nicht in Frage: "Dass die Fans spenden, da war ich nicht dafür."

Rot-Weiß Erfurts Geschäftsführer Sport, Franz Gerber.

"Neue" Trikots erstmals im Derby im Einsatz

Stattdessen sollen jetzt im Idealfall etwa 30 potentielle Trikotsponsoren ein Los für 2.400 Euro für die Verlosung kaufen. Bis Montag (2. September) können die Tickets gekauft werden, am Dienstag werden die Gewinner gezogen. Vier Sieger gibt es, drei dürfen ihr Logo auf das Shirt des Regionalligisten drucken, einer auf die Hose.

Bereits am Mittwoch zum Derby gegen Carl Zeiss Jena sollen die Trikots neugestaltet sein. Das bisherige Interesse sei "normal, vernünftig", sagte Gerber. Etwa 20 Bewerber hätten bereits ihren Hut ins Rennen geworfen. Etwaige Spaß-Sponsoren seien übrigens durch die Regularien des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ausgeschlossen, der klar vorschreibt, was auf einem Trikot stehen darf und was nicht.

Pokalpartie gegen Rothenstein in Erfurt

Derweil gibt es aus der thüringischen Landeshauptstadt Kritik an der Verlegung des nächsten Pokalspiels. Da der Gegner SV Rothenstein 08 das geplante Heimspiel am nächste Samstag (7. September, 14 Uhr) aus Sicherheitsgründen nicht austragen kann, wird die Partie ins Steigerwaldstadion der Erfurter verlegt, findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilte der Thüringer Fußballverband (TFV) am Freitag (30. September) mit. Diese Entscheidung sei "unter Risiko- und Kostenabwägungen gefallen".

Gerber kritisiert die Entscheidung. Es sei "sehr, sehr schade", besonders für die Fans. "Ich kann es nicht nachvollziehen, dass der Heimverein es nicht ausrichten könnte." Einen Heimrechttausch beziehungsweise das Übertragen des Heimrechtes an die Erfurter lehnte RWE ab.

Die Ansetzungen der 2. Hauptrunde im Überblick

Samstag, 7. September

12:30 Uhr: SV Schott Jena – 1. SC 1911 Heiligenstadt

14 Uhr: FSV Preußen Bad Langensalza - FC Saalfeld

14 Uhr: SV Jena Zwätzen - SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen

14 Uhr: BSG Chemie Kahla – BSG Wismut Gera

14 Uhr: SV 08 Rothenstein – FC Rot-Weiß Erfurt (Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Steigerwaldstadion

15 Uhr: SV 1921 Walldorf – FSV Waltershausen

15 Uhr: FSV GW Stadtroda – 1. FC Eichsfeld

15 Uhr: SpVgg. Siebleben – FC An der Fahner Höhe

16 Uhr: FC Erfurt Nord – FC Thüringen Weida

16 Uhr: SV Germania Wüstheuterode – ZFC Meuselwitz

17 Uhr: SV Borsch 1925 – FC Carl Zeiss Jena

17 Uhr: SV Germania Ilmenau – SV Eintracht Eisenberg

Sonntag, 8. September

14 Uhr: SV Wacker 04 Bad Salzungen – VfR Bad Lobenstein

15 Uhr: FSV Wacker 03 Gotha – FC Einheit Rudolstadt

15 Uhr: FSV 06 Kölleda – SpVgg. Geratal

15 Uhr: FSV 06 Eintracht Hildburghausen – SV 09 Arnstadt

SpiO